11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная библиотека БГУ вошла в 30 лучших репозиториев мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

По последним данным мирового рейтинга Transparent Ranking of Repositories электронная библиотека БГУ заняла 27-е место в мире. Среди вузовских репозиториев она замыкает тройку лидеров, уступив позиции Федеральному университету Рио-Гранде-ду-Сул (Бразилия) и Университету Киото (Япония).

Рейтинг Transparent Ranking of Repositories учитывает количество документов в открытом доступе и степень их индексирования поисковой системой по полным текстам научных публикаций Google Scholar. Таким образом, оценивается уровень открытости академических ресурсов и их интеграция в мировое информационное пространство.

Transparent Ranking of Repositories охватил 1 тыс. цифровых хранилищ учреждений высшего образования и исследовательских центров со всего мира. Первые строчки заняли China National Knowledge Infrastructure, Japan Science and Technology Information Aggregator Electronic J-STAGE, Europe PubMed Central, Arxiv.org. Среди белорусских электронных архивов: БНТУ (93), ПолессГУ (352), БГТУ (376), ПГУ (386), ВГМУ (418). Среди университетов стран-соседей лучшие показатели у репозиториев Сумского государственного университета (70), Уральского федерального университета (80).

Рейтинг репозиториев открытого доступа является инициативой лаборатории Cybermetrics Lab научного центра Испании Concejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) (Высший совет по научным исследованиям). Целью его ведения является поддержка открытого доступа к научным публикациям и учебным материалам в электронной форме. С помощью рейтинга его создатели стремятся дополнительно мотивировать исследователей публиковать результаты своей научной деятельности в интернете, делая их доступными для коллег и заинтересованных людей, в какой бы стране они не находились.

Фундаментальная библиотека БГУ первая в Беларуси начала осуществлять работу по созданию институционального репозитория и размещению в открытом доступе полнотекстовых научных публикаций, учебных и методических материалов ученых и преподавателей университета. Кроме того, библиотека БГУ внедрила процесс перевода имеющихся в своем фонде документов в электронный формат с целью их доступности для всего мирового научного сообщества. В настоящее время в собрании Электронной библиотеки БГУ более 130 тыс. публикаций ученых и преподавателей университета.-0-