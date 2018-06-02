Электронная очередь в пункте пропуска "Брест" менее чем за два года заработала для бюджета Br2,5 млн

2 июня, Брест /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Система электронной очереди транспорта в международном автодорожном пункте пропуска "Брест", которая функционирует с сентября 2016 года, уже заработала для бюджета Br2,5 млн. Об этом доложил сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко начальник Брестской пограничной группы Игорь Гутник, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний момент граждане воспользовались электронной очередью более 112 тыс. раз. Срывов в работе нет. В бюджет поступило Br2,5 млн", - рассказал Игорь Гутник.

Протяженность участка границы, который охраняет Брестская пограничная группа, составляет почти 350 км. Госграница на этом направлении полностью демаркирована, обозначена на местности пограничными знаками.

Вдоль границы расположились 18 пограничных застав, 11 отделений пунктов пропуска, пограничная комендатура "Малорита" - всего более 2,3 тыс. военнослужащих.

Брестская пограничная группа участвует в программе международной технической помощи, бюджет которой составляет 1,25 млн евро. Это позволит оборудовать границу дополнительными сигнализационными комплексами, закупить новую технику.

"За истекшие пять месяцев на участке пограничной группы задержаны 474 нарушителя законодательства Беларуси о Государственной границе, из них 31 нарушитель госграницы. Предотвращена попытка перемещения большой партии наркотических средств в пункте пропуска "Домачево" - 410 кг гашиша на въезд в Беларусь. Таким образом, имеющиеся силы и средства позволяют Брестской пограничной группе выполнить поставленные задачи", - заявил Игорь Гутник.

Глава государства, посещая погрангруппу, также ознакомился с работой расположенного здесь Центра подготовки специалистов пограничного контроля, посмотрел, как ведется боевая и общефизическая подготовка личного состава.-0-