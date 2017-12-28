Электронная регистрация иностранцев в Беларуси начнется во втором квартале 2018 года

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Административная процедура по регистрации в электронной форме иностранных граждан или лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларуси, станет доступной во втором квартале 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В настоящее время прорабатывается вопрос об освобождении иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларуси, от уплаты государственной пошлины при регистрации в электронной форме. Ожидается, что данная административная процедура на едином портале электронных услуг начнет осуществляться во втором квартале 2018 года после внесения соответствующих изменений в законодательные акты", - рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун.

В соответствии с постановлением Совета Министров от 14 июля 2017 года №529 МВД вместе с Национальным центром электронных услуг в 2017 году активно работало над созданием условий для регистрации временного пребывания иностранцев в электронной форме. Планировалось, что она начнет осуществляться через единый портал электронных услуг до 31 декабря 2017 года. Однако сейчас иностранцы, у которых нет платежных карт белорусских банков, по техническим причинам не могут оплатить государственную пошлину в ЕРИП без личного обращения в банки, что регламентировано ч.1 п.3 ст.15 закона "Об основах административных процедур".-0-