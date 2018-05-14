Электронная система информирования школьников по обращению с опасными отходами создана в Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная система информирования школьников по вопросам обращения с опасными отходами создана в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Основными задачами проекта являются повышение осведомленности и просвещение общественности юго-восточных регионов Могилевской области по проблеме обращения со стойкими органическими загрязнителями (СОЗ) и химическими веществами. С этой целью разработана электронная информационно-просветительская программа, которая будет внедряться в учреждениях образования юго-восточного региона Могилевской области. Электронная программа разместится на образовательном интернет-портале "Якласс", который выступает партнером учреждения "Экосреда" в реализации проекта.

Презентации инновационного проекта для руководителей учреждений образования уже состоялись в Костюковичском, Славгородском и Чериковском районах при поддержке местных органов власти. Далее предполагается централизованное подключение учреждений образования этих районов к данному образовательному ресурсу и размещенной на нем электронной системе информирования.

Проект "Создание электронной системы информирования по вопросам обращения со стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами" реализуется консультативно-просветительским учреждением по охране природы "Экосреда" по программе малых грантов Глобального экологического фонда при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Программы развития ООН в Беларуси.-0-