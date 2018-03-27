Электронное здравоохранение исключит малоэффективные визиты к врачу для получения выписки и рецептов

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронное здравоохранение позволит исключить малоэффективные визиты к врачу, сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан на международной научно-практической конференции "e-Health - цифровая трансформация системы здравоохранения Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

В перспективе каждый пациент, в частности, сможет запрашивать выписки, просматривать рецепты, записываться к врачу через личный кабинет, который станет одним из элементов электронного здравоохранения. Более того, благодаря этому сервису пациент получит возможность мониторить данные о состоянии собственного здоровья. Будет исключена возможность потери или неправильной интерпретации персональных данных. Повысится грамотность пациента и его осведомленность об услугах здравоохранения. "Пациент становится активным участником процесса сохранения собственного здоровья, и он будет иметь возможность в реальном режиме оценить качество оказания услуг", - отметила Елена Богдан.

Создаваемая система будет иметь соответствующий уровень защиты и резервное копирование, что позволит исключить разглашение информации о здоровье пациента и ее потерю.

Электронное здравоохранение станет серьезным подспорьем и в работе врача. Он получит полную и достоверную информацию о пациенте с самого его рождения. Появится доступ к рабочему месту с любого устройства вне зависимости от места нахождения медработника или расположения пациента. Увеличится время на прием пациентов с учетом перераспределения функций между медработниками, снизятся временные затраты на поиск необходимой информации. Кроме того, освободится время путем подготовки учетных и отчетных документов в автоматическом режиме.

Научно-практическая конференция, посвященная вопросам электронного здравоохранения, стала центральным событием XXV Юбилейного медицинского форума "Здравоохранение Беларуси-2018". Двухдневная конференция проводится с целью анализа мирового опыта, оценки текущей ситуации и обсуждения стратегии цифровой трансформации системы здравоохранения Беларуси.-0-