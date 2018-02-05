Электронные ярмарки вакансий планируется проводить в Беларуси

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется внедрить новую форму содействия занятости - электронные ярмарки вакансий, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

Площадкой проведения ярмарок вакансий станет портал государственной службы занятости Республики Беларусь. "В настоящее время планируется разработка ресурса, который будет обеспечивать их проведение. Соискатели смогут в режиме онлайн ознакомиться с имеющимися на рынке труда столицы и регионов вакансиями, направить нанимателям свое резюме", - пояснила Жанна Романович.

Параллельно продолжится практика проведения обычных ярмарок вакансий, как общегородских, так и мини-ярмарок, дней предприятий. Их эффективность доказана на практике.-0-