"Эмиратс Волна": новогодняя мечта может стать реальностью!

Загадывая у новогодней елки свои желания, мы мечтаем о самом главном: любви, здоровье близких, крепких семейных отношениях и… о собственном жилье! Особенно желанным этот подарок от Деда Мороза становится для тех, кому "квартирный вопрос" - не пустой звук. Что ж, есть подсказка от волшебного старика: стартуют продажи 3 и 4 секций жилого дома "Эмиратс Волна" в комплексе MinskWorld!

Жилой комплекс "Минск Мир" - это воплощение концепции города 21 века, совершенно уникального конгломерата жилых и торговых помещений, международного финансового центра и развитой инфраструктуры. И все это великолепие, которое возводит в Минске компания "Дана Холдингс", - не на окраине, а рядом с центром города, на месте бывшего столичного аэропорта.

Дом, в котором предложены к продаже новые квартиры, получил название "Эмиратс Волна" благодаря своей изящной изогнутой форме, плавным линиям и переменной этажности. Главной особенностью "Эмиратс Волны" является принцип максимального использования естественного освещения. Отсутствие стен, максимум свободного пространства и света открывают безграничные возможности для создания собственной уникальной и неповторимой планировки!

На первом этаже жилого дома расположатся уютные кафе и кафетерии, маленькие магазинчики со свежей выпечкой и фермерскими продуктами. Для удобства и комфорта жителей дома главные входы в подъезды будут оборудованы пандусами.

Во дворе "Эмиратс Волны" предусмотрено множество детских площадок, каждая из которых будет иметь свой уникальный дизайн. Это будут комплексы тренажеров для игр и развития координации детей.

Удобное транспортное сообщение поможет быстро добраться до любой части города. А строящаяся станция метро "Аэродромная", которая вскоре появится буквально в шаговой доступности, - весомый аргумент в огромном городе. Впрочем, не будут забыты и автомобилисты: на расстоянии 400 м от дома расположен крытый паркинг на 749 мест.

Преимущества "Эмиратс Волны" столь очевидны, что желавшие купить квартиры в 1 и 2 секциях дома ночевали в офисе отдела продаж "Дана Холдингс", чтобы не упустить столь уникальное предложение! Хотите узнать, что, кроме преимуществ дома и всего комплекса, так привлекло людей? Цена! Ведь на сегодняшний момент купить здесь квартиру можно всего от 1699 рублей за квадратный метр!

Согласитесь, цена соблазнительна, как танец восточной красавицы у кромки прибоя.

Как показывает практика, в "Эмиратс Волне" квартиры разлетаются быстро. Хотите успеть - поторопитесь в отдел продаж "Дана Холдингс" на ул. Мстиславца, 9. Мечту о собственной квартире в новом году можно успеть реализовать еще в уходящем!

На любые вопросы будущих владельцев квартир ответят специалисты отдела продаж по телефону +375 17 39 39 465.

А "Дана Холдингс" желает всем минчанам хорошего Нового года и Рождества. Пусть в вашем новом доме всегда царят любовь и благополучие!