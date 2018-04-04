4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергонадзор при проверке мест массового пребывания людей выявил нарушения законодательства, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

В соответствии с поручением главы государства с 28 по 30 марта органы Госэнергонадзора вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям провели надзорные мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей. Осмотрено 709 объектов с массовым пребыванием людей, выявлено 2 446 нарушений требований технических нормативных правовых актов, устанавливающих правила устройства и техники безопасности при эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок.

Среди основных нарушений, выявленных в ходе осмотров, - загромождение посторонними предметами помещений электрощитовых, отсутствие предупреждающих знаков электробезопасности, схем электрических соединений в помещениях электроустановок, применение "скруток" для соединения жил проводов и кабелей, наличие пыли и грязи на электрооборудовании и др.

Инспекторы органов Госэнергонадзора выявяли также нарушения, угрожающие жизни и здоровью людей. Так, при осмотре одного из помещений магазина в Гомельской области установлен факт воздействия электрического тока на человека при прикосновении к турникетам. "Электроустановки данного помещения были немедленно отключены от электросети в связи с явной опасностью поражения граждан электрическим током", - сообщили в "Белэнерго".-0-