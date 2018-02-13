Ермошина прогнозирует высокую явку избирателей на досрочном голосовании

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина прогнозирует высокую явку избирателей во время досрочного голосования на выборах депутатов местных Советов. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Обычно у нас около 30% избирателей приходят голосовать досрочно. Думаю, что ничего не изменится и на данный момент. Мы где-то на такую цифру и выйдем. Может, это будет 25%, может, 32%. Трудно сказать", - предположила Лидия Ермошина.

Она отметила, что многие избиратели уже привыкли голосовать досрочно. Глава Центризбиркома сама также будет по традиции голосовать досрочно.

Как сообщалось, досрочное голосование на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва началось сегодня. Открылись 5 620 участков, в основной день выборов, 18 февраля, их будет на 250 больше. Проголосовать досрочно можно до 17 февраля с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Кандидатами в депутаты, по последним данным, зарегистрированы более 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим свыше 18 тыс. мандатов.-0-