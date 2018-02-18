Ермошина рассказала о провокации в одном из избирательных округов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Лидия Ермошина рассказала журналистам о провокации в одном из избирательных округов на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.
В сети появилось видео избирателя, как он голосует на двух участках. Лидия Ермошина пояснила, как обстояло дело на самом деле. "В одном месте он предъявил договор о найме жилого помещения. А во втором - сочинил слезливую сказку о том, что он бедный студент, который потерял все документы, либо их мама хранит. И сердобольные учителя, сидящие в избирательной комиссии, позволили ему проголосовать", - сказала она.
Это и послужило основой для сюжета о том, что в Беларуси на выборах якобы применяются избирательные "карусели", когда одни и те же люди голосуют на разных участках, обеспечивая таким образом нужный процент. "Сразу могу сказать, что это бред", - подчеркнула Лидия Ермошина. Она констатировала, что этот случай говорит о неумении членов избирательных комиссий противостоять подлости и хитрости.
Комиссия позволила себя обмануть, она несет должностную ответственность, продолжила председатель Центризбиркома. Но с точки зрения морали позиции членов комиссии и обманувшего их молодого человека несопоставимы. "Если с одной стороны наивность, то с другой - глупость, подлость и откровенная провокация", - сказала Лидия Ермошина.
Инцидент не будет иметь влияния на итоги голосования.
Согласно белорусскому законодательству, минимального порога явки на местных выборах нет.-0-
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