ЕС и страны "Восточного партнерства" будут развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз будет развивать со странами "Восточного партнерства" сотрудничество в области кибербезопасности. Об этом сообщила сегодня журналистам еврокомиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриэль во время очередного раунда неформальных министерских диалогов "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Кибербезопасность - один из ключевых элементов нашей стратегии по развитию цифровых рынков, потому что мы знаем, что киберпреступность сегодня не имеет границ и важно инвестировать наши человеческие ресурсы и опыт в выстраивание устойчивости", - отметила Мария Габриэль.

Еврокомиссар напомнила, что в ЕС принята директива по предотвращению киберпреступности. В сентябре 2017 года было предложено создать агентство по кибербезопасности, где будут работать соответствующие специалисты и предусмотрены денежные ресурсы.

"Сегодня в рамках дискуссии представители стран "Восточного партнерства" также подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества, поскольку мы говорим о том, что киберпреступность не имеет границ и никто в одиночку не сможет справиться с этими проблемами. Именно поэтому мы обсуждали вопрос дальнейшего сотрудничества и задач, а также какую выгоду мы можем извлечь из опыта, накопленного разными странами, какие инвестиции мы должны делать", - добавила Мария Габриэль.

По ее словам, Евросоюз нацелен на тесное сотрудничество со странами "Восточного партнерства" по разным направлениям, чтобы раскрыть потенциал в области цифровой трансформации экономики и общества.-0-