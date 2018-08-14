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ЕС выделит около 1 млн евро для модернизации пунктов пропуска "Брузги" и "Берестовица"

Общество 14.08.2018 | 09:45
Фото Гродненской региональной таможни
Фото Гродненской региональной таможни

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз выделит около 1 млн евро для модернизации пунктов пропуска "Брузги" и "Берестовица". Грантовый контракт по проекту международной технической помощи подписан Гродненской региональной таможней и Европейским союзом, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Проект будет реализовываться совместно с Подляским воеводством Польши по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы. Вклад Европейского союза по проекту составит около 1 млн евро.

Основной акцент в проекте будет сделан на полной модернизации локальных вычислительных сетей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица", включая замену всего серверного оборудования и оргтехники. "Это в свою очередь будет содействовать укреплению безопасности на белорусско-польской границе, сокращению времени проведения операций таможенного контроля, улучшению эффективности таможенных процедур", - отметили в ГТК.-0-

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Теги
ГТК, ЕС, модернизация
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