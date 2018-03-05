Еще несколько вузов в Беларуси повысили стоимость обучения

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще несколько вузов в Беларуси повысили стоимость платного обучения, сообщает БЕЛТА.

В частности, стоимость обучения повышена в Академии управления при Президенте. Расценки утверждены приказом ректора и начали действовать с 1 марта. Например, студенты очной (дневной) формы получения образования за учебный год должны заплатить Br2550, студенты заочной формы (на базе среднего) - Br1100, студенты заочной формы (на базе высшего) - Br1080.

Стоимость дневной формы обучения на первом-третьем курсах специальностей "правоведение" и "экономическое право" на юридическом факультете БГУ, "международное право" на факультете международных отношений с 1 марта составляет Br3136 (ранее - Br2851). Для студентов филологического факультета по специальностям "белорусская филология" и "русская филология", а также факультета социокультурных коммуникаций по специальности "социальная работа" обучение стоит Br2242 (ранее - Br2039).

Выросли цены на обучение и в БГПУ имени Максима Танка, БГУИР.

Повышение стоимости связано с увеличением размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций, изменением условий оплаты труда профессорско-преподавательского состава, увеличением тарифов на коммунальные услуги.-0-