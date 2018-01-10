"Этот выигрыш для нашей семьи - настоящее чудо!" 30-ю квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла студентка Ольга Кудако из Хойников

Выигрыш квартиры в Минске стал настоящим добрым чудом для семьи Кудако из Хойников, которая сейчас находится в трудном положении!

Новогодние и рождественские праздники - это то особенное время, когда даже самые большие скептики ждут волшебства и сказочных чудес. И это Рождество стало действительно волшебным сразу для четырех покупателей "Евроопт". Сделав покупки к праздникам, они стали обладателями суперпризов юбилейного, 50-го, тура игры "Удача в придачу!" . Квартиру в Минске выиграла студентка Ольга Кудако из Хойников. Младший брат победительницы тяжело болеет, и ее мама была вынуждена оставить работу, чтобы ухаживать за ним, так что победа стала настоящим добрым чудом для этой семьи! А внедорожники "Ниссан Жук" достались грузчику магазина "Евроопт" Игорю Бейзарову из Добруша, бухгалтеру Ольге Абдигапировой из Слуцка, а также парикмахеру из Минска Ксении Лазарчик, победу которой принесла "Е-доставка".

Ключи от квартиры и автомобилей победителям 50-го тура в столичном "Е-Сити" вручил директор ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт" Василий Вилько

Можно только представить, какие эмоции пережили счастливчики с момента розыгрыша, который состоялся в понедельник! Наверняка, среди них были и шок, и радость, и недоверие… А кому-то даже пришлось пить валерьянку и не спать ночью! Хорошо, что призы вручают так быстро! И уже в среду в столичном ТРЦ "Е-Сити" под звуки оркестра и радостные аплодисменты победители получили ключи и документы от выигранной квартиры и внедорожников!

И вот ключи от выигранной квартиры – в руках у Ольги Кудако. Самое время оценить собственную недвижимость в столице!

"Я живу в общежитии в Гомеле, и в понедельник вечером мы как раз сидели с девочками над учебниками - во вторник был экзамен. И тут звонок, что я выиграла квартиру в Минске! - делится своей историей 18-летняя Ольга Кудако из Хойников, студентка второго курса юридического факультета университета "МИТСО". - Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать! От радости чуть про экзамен не забыла! Ведь мы с мамой играем с самого начала игры, и до этого даже сертификата не выигрывали!"

Вот уж действительно, без волшебства на Рождество тут явно не обошлось! Выигранная квартира находится в престижном районе столицы - по адресу улица Ильянская, дом 6. Рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Жить здесь мечтает каждый! Кстати, это уже 30-я квартира в Минске от "Евроопт", которая разыграна в игре "Удача в придачу!" .

Квартира от "Евроопт" расположена в элитном районе Минска! Жизнь здесь мечтает каждый!

Останется Ольга жить в Гомеле или сменит прописку на столичную? Время покажет. Но в любом случае этот выигрыш способен кардинально изменить жизнь семьи победителей к лучшему. Например, квартиру можно сдавать и получать стабильный доход: в районе, где расположено выигранное жилье, стоимость аренды однокомнатных апартаментов находится на уровне 600 рублей в месяц. Согласитесь, такая сумма может стать хорошим подспорьем для любой семьи. А особенно, когда каждая копейка на счету!

"Этот выигрыш для нас - настоящее чудо! Мама всегда надеялась на победу, она и убедила меня зарегистрировать карточку в игре! И оказалась права! Хоть и через два года, но мы дождались свою удачу! - радуется Ольга Кудако. - Так что верьте, что у вас все получится, несмотря ни на что. Удача может прийти совсем неожиданно и в самый нужный момент!"

Ольга Кудако: "Этот выигрыш для нас - настоящее чудо! Мама всегда надеялась на победу, она и убедила меня зарегистрировать карточку в игре! И оказалась права! Через два года мы дождались свою удачу!"

Что касается счастливчиков, которым в этом туре достались модные и практичные внедорожники "Ниссан Жук", то сразу после церемонии награждения победители смогли уехать на них к себе домой. К слову, разыгранные в рождественском туре внедорожники стали уже 129-м, 130-м и 131-м автомобилями, которые нашли своих обладателей в игре "Удача в придачу!" " от "Евроопт".

Удачливые покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Жук", уже сегодня смогли уехать на них из "Е-Сити" прямо к себе домой

"Ниссан Жук" цвета темно-красный металлик отныне будет радовать Ксению Лазарчик, парикмахера из Минска. В семье подрастают двое дочерей, так что без Бонстиков тут не обошлось. Последняя, четвертая, коллекция забавных чудо-игрушек на липучках почти собрана! А победу минчанке принесли покупки, сделанные в "Е-доставке"!

Парикмахер из Минска Ксения Лазарчик закупилась к Рождеству в "Е-доставке" – и стала обладательницей красного "Ниссан Жук"! "Люди, играйте в эту замечательную игру! И верьте в чудеса, они сбываются!"

"Этим сервисом мы пользуемся давно, и очень им довольны! - с удовольствием делится историей своей победы удачливая покупательница. - Покупки доставляют быстро, аккуратно, все в отдельных пакетиках. Очень классно, и выручает всегда! Допустим, я на работе днем сделала заказ, а уже вечером мне привозят все нужное домой. Удобно! В этом туре сделала в "Е-доставке" покупки к Рождеству. Причем "товар удачи" взяла в самый последний момент! Вспомнила, что мука у меня совсем закончилась. И вот так повезло!"

Кстати, это уже 16-й автомобиль, который выиграли покупатели онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". "Я все еще в эйфории, эмоции просто переполняют! У нас с мужем как раз было в планах поменять машину, а теперь не придется тратить на это деньги. В понедельник пересмотрели розыгрыш раз 100, пока поверили. Думали, что от волнения до самой среды не уснем! Машинка супер, и мой цвет любимый - красный! - любуется Ксения Лазарчик выигранным авто. - Так что, люди, играйте в эту замечательную игру! И верьте в чудеса, они сбываются!"

Ключи от внедорожника "Ниссан Жук" цвета синий металлик вручены Игорю Бейзарову из Добруша, который работает грузчиком в магазине "Евроопт".

Грузчик магазина "Евроопт" Игорь Бейзаров из Добруша выиграл синий "Ниссан Жук". "Машины в семье не было, а она очень нужна! Жена была в полнейшем шоке, когда узнала, что теперь у нас будет новенький автомобиль!"

Как известно, работники холдинга "Евроопт" и их родственники получили возможность участвовать в игре "Удача в придачу!" с 24-го тура. Но за прошедшее время это лишь четвертый крупный приз, который достался представителю холдинга. А ведь его коллектив насчитывает более 36 тыс. специалистов! Это около 1% всего трудоспособного населения, задействованного в экономике нашей страны. Иными словами, практически каждый сотый работающий белорус - работает именно в "Евроопт". Напомним, до этого рядовым сотрудникам, которые трудятся в холдинге уже много лет, посчастливилось выиграть квартиру и две машины. А теперь фортуна широко улыбнулась еще одному работнику компании!

"Вы знаете, я ведь зарегистрировался буквально на прошлой неделе! У меня день рождения был 31 декабря, решил себе подарок сделать. И вот видите - получилось! - сам не верит в свою невероятную удачу этот счастливчик. - А ведь я совсем не азартный, до этого вообще ни во что не играл!" Как говорится, иногда, чтобы мечта сбылась, нужно хотя бы дать судьбе шанс! Тем более победитель мечтал именно о машине. "У меня права есть, но машины в семье не было, а она очень нужна! Жена была в полнейшем шоке, когда узнала, что теперь у нас будет новенький автомобиль! - рассказывает Игорь Бейзаров. - Так что всем желаю играть и выигрывать! И обязательно верить в удачу!"

А внедорожник цвета белый перламутр сегодня отправился в Слуцк, где проживает его новая владелица - Ольга Абдигапирова, бухгалтер государственной организации.

Белоснежный "Ниссан Жук" отныне принадлежит бухгалтеру Ольге Абдигапировой из Слуцка. "Я до сих пор в шоке, повезло по-крупному!"

"Я до сих пор в шоке, - от волнения немногословна победительница. - Это уже третий наш выигрыш, два раза выигрывали сертификаты по 5 рублей. А теперь повезло по-крупному! Конечно, играть продолжу, теперь будем выигрывать квартиру! И всем желаю удачи!"

Призы рождественского тура нашли своих обладателей, а игра от "Евроопт" продолжается! В самом разгаре 51-й тур, розыгрыш которого состоится уже в понедельник, 15 января. И снова на кону квартира в престижном районе Минска, три автомобиля "Ниссан Жук" и 50 000 денежных призов! Прекрасный шанс отыграться для тех, кому не повезло в прошлом туре!

На кону в новом, 51-м, туре также квартира в Минске и три автомобиля! Розыгрыш уже в понедельник!

В розыгрыше будут участвовать игровые коды, полученные с 8 по 14 января включительно. Как и прежде, игровой код начисляется за каждые 10 рублей чека с покупками, совершенными в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". При этом алкоголь и табачные изделия не учитываются, должен быть приобретен любой "товар удачи", а при расчете использована дисконтная карта "Е-плюс".

Совершайте свои праздничные покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 15 января!

В два раза чаще розыгрыши - и в два раза больше шансов выиграть квартиру или машину! Не упускайте эту возможность в праздничные дни, когда мы тратим в магазинах особенно много! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

И не забывайте - следующая встреча с фортуной уже в понедельник!