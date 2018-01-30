Евразийская конференция по скринингу рака пройдет в мае в Минске

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская конференция по скринингу рака пройдет 17-18 мая в Минске. Такая информация размещена на сайте РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, сообщает БЕЛТА.

Основной целью форума станет обмен опытом между странами, обсуждение проблем и путей их решения, создание единой стратегии и усовершенствование уже имеющихся подходов в разработке и внедрении эффективных программ скрининга на межгосударственном уровне.

Как пояснили корреспонденту БЕЛТА в центре, предполагается участие лекторов из США и Европы. Ведущие специалисты по скринингу будут читать программные доклады. Опытом поделятся представители стран СНГ. На конференцию будут приглашены те, кто занимается скринингом в своей стране или регионе.

Мероприятие будет проводиться в продолжение договоренности, достигнутой РНПЦ и Национальным институтом рака США в 2016 году. "Это достаточно масштабное мероприятие. Беларусь выбрана Национальным институтом рака США как площадка для всей последующей активности на просторах СНГ", - сказали в центре.

Организаторами конференции выступают РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, Национальный институт рака США, Центр эпидемиологии и профилактики рака в Пьемонте, Белорусское общество онкологов.-0-