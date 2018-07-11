Евразийский горно-геологический форум пройдет 14-16 ноября в Минске

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Евразийский горно-геологический форум "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и процветания в Евразии" пройдет 14-16 ноября в Минске, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Мелешкова.

"Участниками форума станут более 10 тыс. горняков из 20 стран. В соответствии с текущими тенденциями развития интеграционных процессов в Евразии мероприятие расширит свой традиционный состав за счет представителей ЕС, Китая, Сербии, Вьетнама, Ирана, Индии", - сказала Елена Мелешкова.

На форуме представители разных стран обсудят перспективы сотрудничества в сфере цифровой трансформации горной отрасли, а также взаимодействия интеграционных объединений (ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и ООН) в горной сфере, оценят развитие кредитно-финансовой инфраструктуры сырьевых рынков Евразии. Также ключевыми темами форума станут координация транспортной политики и развития инфраструктуры сырьевых рынков в Евразии, синхронизация стандартов классификации и учета полезных ископаемых, определение барьеров, изъятий и ограничений. Кроме того, участники обсудят вопросы развития единого информационного пространства Евразии в горнопромышленной сфере.

Цель форума - развитие делового сотрудничества, обмен мнениями и опытом между представителями власти, горнодобывающих компаний, производителей оборудования и техники, учеными.-0-