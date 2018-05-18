18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский онкологический союз планируется создать на постсоветском пространстве. О создании объединения шла речь на Евразийской конференции по скринингу онкологических заболеваний в Минске, сообщает БЕЛТА.

Предполагается, что союз, площадкой для которого станет Беларусь, объединит усилия врачей на территории бывших республик Советского Союза. Такой альянс позволит докторам из небольших стран участвовать в крупных международных научно-исследовательских программах, в том числе по скринингу.

"Каждая страна имеет свое представительство в виде национального института онкологии. Если объединить головные учреждения в один союз, мы будем представлять на мировой арене совершенно другие возможности", - отметила в интервью журналистам советник по Евразийским программам от международного центра при Национальном институте онкологии США София Майклсон.

В Минске 17-18 мая проходит Евразийская конференция по скринингу онкологических заболеваний с участием ведущих специалистов из Беларуси, стран СНГ, а также США и Европы. Обсуждаются эпидемиология злокачественных новообразований, вопросы организации эффективных программ скрининга, международные руководства по скринингу. Мероприятие проводится в продолжение договоренности, достигнутой РНПЦ онкологии и Национальным институтом рака США в 2016 году. Беларусь выбрана Национальным институтом рака США как площадка для всей последующей активности на просторах СНГ.

Организаторами конференции выступают РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, Национальный институт рака США, Центр эпидемиологии и профилактики рака в Пьемонте, Белорусское общество онкологов.-0-