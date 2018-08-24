Еврокомиссар по вопросам охраны здоровья и безопасности продуктов посетит 27 августа Минск

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский комиссар по вопросам охраны здоровья и безопасности продовольственных продуктов Витянис Андрюкайтис посетит 27 августа Минск. Об этом БЕЛТА сообщили в Представительстве Евросоюза в Беларуси.

Во время визита он планирует встретиться с заместителем премьер-министра Михаилом Русым, министром здравоохранения Валерием Малашко, заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко и замминистра сельского хозяйства и продовольствия - директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем.

"Я с нетерпением жду плодотворных дискуссий с нашими белорусскими коллегами, в том числе по вопросам болезней животных, включая африканскую чуму свиней, двустороннего доступа к рынкам, противомикробной резистентности, вакцинации и неинфекционным заболеваниям", - сказал еврокомиссар.

На следующий день он ознакомится с реализацией проекта в Новогрудке в энергетической сфере и посетит Литовский центр образования, культуры и информации в Рымдюнах.-0-