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"Евроопт" открыл свой 600-й торговый объект

Общество 31.05.2018 | 21:42
Юбилейным для торговой сети стал столичный супермаркет на улице Яна Чечота, 2
Юбилейным для торговой сети стал столичный супермаркет на улице Яна Чечота, 2

Современный торговый сервис - это не спорт, не лотерея и не игра. Здесь не может быть выигравших и проигравших, вытянувших счастливый билет и оставшихся ни с чем. Каждый из нас имеет право купить то, что ему нужно, по приемлемым ценам и там, где он хочет. Но если одним из нас это доступно, и кто-то сегодня искренне радуется открытию нового магазина, то многим об этом остается только мечтать. И писать челобитные во властные инстанции…

ФЕНОМЕН УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ

"Евроопт" - это уже отдельная страница в истории белорусской торговли. Впервые в стране частная компания сумела задать темп развитию целой отрасли, стать примером грамотного менеджмента и ведения бизнеса, обеспечить приоритетное внимание к интересам покупателей.

Уже 25 лет "Евроопт" работает на белорусском рынке. Совершенствуется качество торгового обслуживания, наращивается ассортимент, преображаются торговые объекты, открываются новые магазины.

Торговая сеть заботится о своих покупателях и, как результат, магазины "Евроопт" сегодня стали любимыми для многих жителей нашей страны. Только представьте, каждый день в них совершают покупки около миллиона белорусов! Открытия магазинов этой сети с нетерпением ждут жители самых разных населенных пунктов нашей страны, и компания делает все возможное для того, чтобы ускорить этот процесс. А скорость подтверждается цифрами - в преддверии нового, 2018, года компания праздновала открытие своего 500-го магазина, а сегодня, пять месяцев спустя, свои двери для покупателей гостеприимно распахнул уже 600-й торговый объект "Евроопт"! Юбилейным стал столичный супермаркет по адресу улица Яна Чечота, 2.

Жители микрорайона Брилевичи с нетерпением ждали открытия супермаркета
Жители микрорайона Брилевичи с нетерпением ждали открытия супермаркета

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ДНЯ

Открытие 600-го магазина - это важное и знаковое событие для торговой сети. И в честь этого компания подготовила для своих покупателей настоящий праздник, хедлайнером которого стал популярный исполнитель Саша Немо!

В честь юбилейного открытия "Евроопт" подготовил настоящий праздник!
В честь юбилейного открытия "Евроопт" подготовил настоящий праздник!

Важным пунктом программы стал розыгрыш сертификатов номиналом 50 рублей на покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка".

Среди собравшихся были разыграны сертификаты на 50 рублей
Среди собравшихся были разыграны сертификаты на 50 рублей

Гурманов ожидал мастер-класс по жарке шашлыка от бренд-шефа известной сети ресторанов, ведущего кулинарных телепередач - Вартана Санамянца. И, конечно, дегустация! Кстати, именно Вартан стал лицом акции "Шашлычный сезон в "Евроопт", которая стартовала в магазинах сети с понедельника.

Гурманов ожидал мастер-класс по жарке шашлыка от бренд-шефа Вартана Санамянца. И, конечно, дегустация!
Гурманов ожидал мастер-класс по жарке шашлыка от бренд-шефа Вартана Санамянца. И, конечно, дегустация!

Многие покупатели пришли на открытие целыми семьями, и "Евроопт" позаботился о том, чтобы маленьким посетителям было тоже интересно - специально для них была организована детская анимационная программа с цирковым шоу и выступлением дрессированных собачек.

Но развлечения - хорошо, а новый магазин - еще лучше! Красную ленточку торжественно перерезали директор по розничной торговле "Евроопт" Филипп Артеменко и первый заместитель главы администрации Московского района столицы Татьяна Колядко.

Директор по розничной торговле "Евроопт" Филипп Артеменко и первый заместитель главы администрации Московского района столицы Татьяна Колядко
Директор по розничной торговле "Евроопт" Филипп Артеменко и первый заместитель главы администрации Московского района столицы Татьяна Колядко

Открытие магазина одним приносит радость от совершения покупок, другим - стабильную и желанную работу. В магазин трудоустроены более 80 человек, которые получили рабочие места с достойной заработной платой и хорошим социальным пакетом. И, конечно, открытие нового магазина - это элемент комфортной среды для жителей микрорайона Брилевичи. Именно об этом говорила во время открытия объекта первый заместитель главы администрации Московского района Минска Татьяна Колядко.

- Открытый сегодня торговый объект - это уже 17-й "Евроопт" в Московском районе. Магазин расположен в месте, где сосредоточено большое количество жилых домов, и численность жителей постоянно растет, вводится новое жилье, так что объекты социальной сферы, и особенно розничной торговли, здесь очень востребованы. Честная борьба крупных операторов за покупателя - это здоровая конкуренция в торговле, которая способствует формированию более низких цен. А это в свою очередь выгодно для покупателей. Приятно, что такой крупный оператор как "Евроопт" работает над ассортиментом, над качеством. И особенно важен, конечно, ценовой фактор - это постоянные скидки, акции. Когда люди приходят в магазин и находят тот товар, который им нужен, причем по более низкой стоимости, конечно, это создает им хорошее, радостное настроение, - подчеркнула Татьяна Колядко.

Первый заместитель главы администрации Московского района Минска Татьяна Колядко: "Честная борьба крупных операторов за покупателя - это здоровая конкуренция в торговле, которая способствует формированию более низких цен. А это в свою очередь выгодно для покупателей"
Первый заместитель главы администрации Московского района Минска Татьяна Колядко: "Честная борьба крупных операторов за покупателя - это здоровая конкуренция в торговле, которая способствует формированию более низких цен. А это в свою очередь выгодно для покупателей"

Но, конечно же, главный выигрыш - у покупателей. Просторная площадь супермаркета позволила уже в момент открытия предложить посетителям более 12,5 тысяч товарных позиций.

Просторная площадь супермаркета позволила уже в момент открытия предложить посетителям более 12,5 тысяч товарных позиций!
Просторная площадь супермаркета позволила уже в момент открытия предложить посетителям более 12,5 тысяч товарных позиций!

Здесь есть участок допекания, гриль, предложен широкий выбор мясных полуфабрикатов. А еще - свежая выпечка, которой так славится "Евроопт". Манящий запах булочек, еще горячих и таких ароматных, уже на входе заставлял сердца сладкоежек биться учащенно!

Покупателей ждал широчайший ассортимент товаров на любой вкус!
Покупателей ждал широчайший ассортимент товаров на любой вкус!

Словом, покупателей с корзинками и тележками было не удержать! Тем более что цены так и манили, особенно на товары, участвующие в традиционных акциях сети "Красная цена", "Неделя брендов". Тут же можно было приобрести и мясо для шашлыка - в "Шашлычный сезон с "Евроопт" стоимость его особенно привлекательна!

Цены так и манили, особенно на товары, участвующие в акциях - "Красная цена", "Неделя брендов", "Шашлычный сезон с "Евроопт"…
Цены так и манили, особенно на товары, участвующие в акциях - "Красная цена", "Неделя брендов", "Шашлычный сезон с "Евроопт"…

Кроме того, посетители нового супермаркета получили и эксклюзивную возможность - только здесь пока можно приобрести дисконтную карту "Е-плюс" в новом, модном, графитово-зеленом дизайне. И, конечно, захватив "товар удачи" к приобретенным покупкам, каждый желающий мог стать участником популярной игры от "Евроопт" - "Удача в придачу!".

Посетители супермаркета могли приобрести дисконтную карту "Е-плюс" в новом дизайне в честь юбилейного открытия. И, конечно, стать участником игры <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex>
Посетители супермаркета могли приобрести дисконтную карту "Е-плюс" в новом дизайне в честь юбилейного открытия. И, конечно, стать участником игры "Удача в придачу!"

Первые покупатели юбилейного магазина "Евроопт" с удовольствием делились впечатлениями от супермаркета.

"Вы знаете, нам очень понравилось, как все изменилось. Раньше здесь был другой магазин, к которому мы привыкли, но "Евроопт" нас не разочаровал", - улыбается Валентина Соколовская, которая пришла на открытие вместе с сыновьями Михаилом и Тимофеем. Кстати, работает Валентина продавцом, и хотя не в "Евроопт", но достоинства открытого торгового объекта может запросто перечислить. Да и полная корзинка говорит сама за себя! "Ассортимент нам нравится, ценами мы очень довольны, - отмечает Валентина. - Живем напротив, так что часто будем заходить!"

Валентина Соколовская пришла на открытие вместе с сыновьями Михаилом и Тимофеем: "Живем напротив, так что часто будем заходить!"
Валентина Соколовская пришла на открытие вместе с сыновьями Михаилом и Тимофеем: "Живем напротив, так что часто будем заходить!"

Юлия Шелег работает дома и очень рада, что теперь все необходимое можно будет купить совсем рядом. Пришелся по душе яркий и красивый магазин и ее дочкам Арине и Евгении – здесь столько всего интересного! "Будем ходить за покупками и выигрывать призы в "Удаче в придачу!", - делится планами Юлия. - Нам с девчонками магазин понравился, и выбор отличный, и цены радуют!"

Юлия Шелег заглянула в новый магазин вместе с дочками Ариной и Евгенией: "Нам с девчонками магазин понравился, и выбор отличный, и цены радуют!"
Юлия Шелег заглянула в новый магазин вместе с дочками Ариной и Евгенией: "Нам с девчонками магазин понравился, и выбор отличный, и цены радуют!"

МАГАЗИН ПОД ЗАПРЕТОМ

Открытый сегодня юбилейный торговый объект - это так называемый тысячник, то есть магазин с размером торговой площади около тысячи квадратных метров. Немало таких торговых объектов под брендом "Евроопт" открыто и в столице, и в крупных областных городах, но особенное значение они имеют для районных центров. Как правило, такие магазины становятся "базовыми" для целого района. На сегодня такие супермаркеты уже работают в Октябрьском и Буда-Кошелево, Костюковичах и Добруше, Ветке и Воложине, Кличеве и Кобрине, Узде и Старобине...

Супермаркеты "Евроопт" сегодня открыты во многих городах и стали "базовыми" для целых районов
Супермаркеты "Евроопт" сегодня открыты во многих городах и стали "базовыми" для целых районов

Компания "Евроопт" в Год малой родины продолжает активно расширять свое присутствие в регионах, делая акцент на комплексном обслуживании глубинки. В любом населенном пункте, в котором проживают от 200 человек, "Евроопт" готов открыть стационарный магазин, а торговлю в деревнях с меньшим населением обеспечить с помощью автолавок. Первым районом, где торговая сеть приступила к такому комплексному обслуживанию жителей, стал Оршанский. В деревнях здесь работает уже более 30 стационарных магазинов, а также 14 автолавок. И это действительно важный, качественно новый шаг в торговом обслуживании сельчан. Ехать в райцентр или в ближайший областной город за элементарными покупками им уже нет нужды - все, что нужно для каждого дня, теперь есть в родной деревне. Как сказала одна из жительниц агрогородка Заболотье, "стоит только дорогу перейти!".

А ведь появление крупного игрока розницы в деревне - это не только бытовой комфорт. Важен и ценовой фактор - если в сельской торговле цены в среднем на 30% выше, чем в городах, то "Евроопт" предложил товары ровно по тем же ценам, как и в городских магазинах. Отличная возможность сэкономить на покупках для жителей глубинки!

К слову, уже в первый месяц работы в оршанских деревнях магазины "Евроопт" сумели выйти на безубыточную работу. Поэтому удачный опыт сотрудничества с райпо и местной властью, полученный при реализации этого проекта, компания готова применить в торговле на селе и в других регионах - переговоры на эту тему ведутся с Белкоопсоюзом.

Проект по комплексному обслуживанию Оршанского района - успешный пример сотрудничества "Евроопт" с местной властью и Белкоопсоюзом
Проект по комплексному обслуживанию Оршанского района - успешный пример сотрудничества "Евроопт" с местной властью и Белкоопсоюзом

В этом месте очень хотелось бы оптимистично заявить, что вскоре жители деревень и поселков и в других регионах страны увидят по соседству знакомую всей стране вывеску, но… Не все так просто!

"Евроопт" люди ждут с нетерпением, но дойти до каждого покупателя торговой сети не позволяют отдельные нормы закона о торговле. По ним, достигнув порога в 20% в общем товарообороте района, торговая сеть не имеет права открывать новые магазины. Указ Президента №345 позволяет приобретать торговые площади и строить магазины на селе, не принимая в расчет существующие пороги, но в малых городах и городских поселках этот документ не работает. А значит, и открывать магазины здесь "Евроопт" не имеет права.

Что такое порог в 20%, объяснить на пальцах очень легко. Стоит в районном центре открыть один "тысячник" - и эти проценты превышены. По крайней мере, до тех пор, пока еще какая-нибудь сеть не откроет рядом магазин большого формата. А это значит, что другие городки и городские поселки, которые находятся в этом же районе, на появление магазинов "Евроопт" рассчитывать уже не могут!

Именно так случилось в Оршанском районе - в число "невезучих" попали городские поселки Ореховск, где проживают около 2,5 тысяч человек, и Болбасово - это еще 3,5 тысячи. К чести компании, "Евроопт" пошел навстречу пожеланиям покупателей Ореховска и, получив одобрение местной власти, проложил сюда маршрут своей автолавки. Но проблема с городскими поселками - это отнюдь не единичный случай. Подобные письма поступают в компанию из всех регионов страны. И в один миг эту ситуацию не изменить - рано или поздно регулятору придется задуматься о необходимости существования порогов, о которые спотыкается торговое обслуживание людей.

- Сегодня "Евроопт" открыл 600-й магазин. Наша компания уверена, что современные торговые объекты должны появляться не только в столице, ведь в сельской местности проживают около двух миллионов граждан страны. И каждый из них должен иметь возможность приобрести все необходимое в своем родном поселке или деревне. Мы готовы предоставить жителям глубинки такую возможность. Но во многих случаях сделать это не позволяет установленное законом о торговле пороговое значение развития сетей. Мы рассматриваем эту норму как ограничение на конкуренцию в сфере розничной торговли и надеемся на инициативу законодателей в снятии этого барьера. Тогда у торговых сетей появится возможность продвигаться в малые населенные пункты и организовывать там торговлю на современном уровне - с качественным сервисом, честными ценами и широким ассортиментом товаров, - подчеркнул директор по розничной торговле "Евроопт" Филипп Артеменко.

Директор по розничной торговле "Евроопт" Филипп Артеменко: "Наша компания уверена, что современные торговые объекты должны появляться не только в столице, ведь в сельской местности проживают около двух миллионов граждан страны. И каждый из них должен иметь возможность приобрести все необходимое в своем родном поселке или деревне"
Директор по розничной торговле "Евроопт" Филипп Артеменко: "Наша компания уверена, что современные торговые объекты должны появляться не только в столице, ведь в сельской местности проживают около двух миллионов граждан страны. И каждый из них должен иметь возможность приобрести все необходимое в своем родном поселке или деревне"

Сельчане - люди мудрые. Всем явлениям в своей жизни они быстро находят объяснение. В том же Ореховске, например, прямо говорят о том, что запрет для "Евроопт" на руку местным предпринимателям, в своих магазинчиках беззастенчиво взвинчивающим цены. В этом нетрудно убедиться, взглянув на ассортимент и стоимость товаров. И кто же в Ореховске, с точки зрения покупателя, более жестокий монополист - "Евроопт" или частник? Ответ на этот вопрос обязательно придется искать регулятору.

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