"Евроопт" планирует за 3-4 года нарастить долю собственных торговых марок в обороте до 20%

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Евроопт" планирует в течение 3-4 лет нарастить долю собственных торговых марок (СТМ) в обороте компании до 20%, сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании "Евроторг" Андрей Зубков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем продолжать развитие собственных торговых марок. Это достаточно важное направление для компании, прошлый год закончили с долей СТМ в обороте компании около 11%. Планируем ее наращивать. Думаю, что в течение ближайших 3-4 лет постараемся нарастить долю СТМ до 20%", - подчеркнул Андрей Зубков.

При этом генеральный директор "Евроторг" пояснил, что при развитии СТМ не обязательно будет сделана ставка на один бренд. "Тут могут быть разные концепции: вряд ли будет один бренд, но какие-то зонтичные бренды могут быть", - отметил он.

ООО "Евроторг" является крупнейшим продуктовым ретейлером в Беларуси, доля которого на рынке розничной торговли продуктами питания составляет 19%.

По информации на 1 января 2018 года, "Евроторг" управлял 500 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома) под брендами "Евроопт" и "Бруснічка" в 145 населенных пунктах Беларуси. Ежедневно покупки в магазинах сети совершают около 1 млн белорусов.

Онлайн-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" обслуживают все регионы Беларуси. При этом доставка осуществляется бесплатно и без выходных.-0-

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