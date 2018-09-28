"Евроопт": Подарок к "Дажынкам"!

Казалось бы, для самой крупной торговой сети страны, у которой насчитывается уже почти семь сотен торговых объектов, появление еще одного магазина - событие обычное. Тем не менее, открытие магазина "Евроопт" в Верхнедвинске, которое состоялось 28 сентября, имеет несколько нюансов, которые можно считать знаковыми для развития розничной торговли в стране. И вот почему.

Региональный масштаб

Верхнедвинск - типичный небольшой райцентр вдали от столицы и не претендующий на звание города-спутника. Тихий и провинциальный, он насчитывает около 7,5 тыс. населения. А всего в районе живет около 22 тыс. человек, треть их которых - пенсионеры.

В экономике главная отрасль - сельское хозяйство, а промышленность представлена в основном перерабатывающими предприятиями.

В общем, типичная белорусская глубинка, в которой жизнь течет спокойно и размеренно, а события регионального масштаба случаются нечасто. Так что открытие магазина "Евроопт" для Верхнедвинска - настоящий праздник! Во-первых, впервые крупная торговая сеть вошла в район. Во-вторых, для Витебской области этот магазин стал 100-м торговым объектом компании. В-третьих, новый "Евроопт" все же сильно отличается от тех магазинов, которые здесь работают.

Красную ленту торжественно перерезали министр Евразийской экономической комиссии Александр Субботин и председатель Совета директоров ООО "Евроторг" Александр Литвин

Чем? Прежде всего, это просто красивый и современный торговый объект. Удачные фирменные цвета органично вписались в ландшафт Верхнедвинска и все же добавили в него краски нового времени. На асфальтированной площадке - удобная парковка на 34 автомобиля, в том числе зарезервированы места для машин людей с ограниченными физическими возможностями. В 100 м от магазина - транзитная улица Советская, так что и проезжий турист не преминет сюда заглянуть.

Все сделано по стандартам сети "Евроопт" и не отличает этот магазин от столичных торговых объектов

Торговый зал - 327 кв.м, общая площадь здания - 540 "квадратов". Удобные витрины и полки, современные холодильники и вентиляционное оборудование, наглядная навигация по торговому залу - все сделано по стандартам сети "Евроопт" и не отличает этот магазин от столичных торговых объектов.

В ассортименте - около 6 тыс. товарных позиций

В ассортименте - около 6 тыс. товарных позиций, то есть это типичный супермаркет, в котором представлены бакалея и морепродукты, мясные и колбасные изделия, "молочка", овощи и фрукты, а также хозяйственные товары ежедневного спроса. Кроме того, оборудован участок допекания - а это значит, что каждый день магазин наполняется ароматом свежей выпечки. Есть отдел мясной разделки собственного производства и гриль - можно купить шашлык, колбаски или уже готовую курицу с румяной корочкой.

Бакалея и морепродукты, мясные и колбасные изделия, "молочка", овощи и фрукты, а также хозяйственные товары ежедневного спроса… И все это по доступным ценам!

Магазин имеет удобный график работы с 9.00 до 21.00 и четыре кассы, чтобы не донимать покупателей очередями.

Правда, во время торжественного открытия без очередей не обошлось - уж очень большой ажиотаж в Верхнедвинском районе вызвало это событие! Приехали люди и из соседних деревень - просторная стоянка была забита машинами.

Без очередей не обошлось - уж очень большой ажиотаж в Верхнедвинском районе вызвало открытие первого магазина "Евроопт"!

Экономический и социальный аспект

В Витебской области розничная торговля развивается довольно успешно. Действуют и крупные национальные сети, есть и несколько региональных операторов. Правда, именно Верхнедвинск до последнего времени ветры конкуренции не затрагивали, и перемены, которые внес в районную торговлю "Евроопт", очевидны. И по ассортименту, и по доступности цен, и по торговому обслуживанию - это совершенно новый уровень, который получили покупатели. А прежним участникам местного рынка придется теперь учитывать новые реалии.

А еще новый "Евроопт" - это и дополнительные поступления в бюджет, и 17 новых рабочих мест.

Участие в церемонии открытия приняли член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Борис Ефремов, председатель Совета директоров ООО "Евроторг" Александр Литвин, операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин.

О том, что значит для района и области уже 100-й открытый "Евроопт", на торжественной церемонии говорил заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Борис Ефремов.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов: "Можно только приветствовать, если в районных центрах будут открываться такие просторные, новые, свежие, с хорошим уровнем обслуживания и ассортиментом торговые объекты. Они очень востребованы"

- Время постоянно меняется, и очевидно, что определенные изменения нужны и в торговле. Во-первых, не во всех районах Витебской области сохранилась потребкооперация. Во-вторых, сегодня главный ориентир – это потребности покупателя. Ведь мы хотим сегодня и большой выбор продуктов питания, и качество обслуживания, и ценовую доступность. Поэтому открытие новых торговых объектов можно только приветствовать, - отметил он. – Очень хорошо, если каждые полгода или год в одном или другом районном центре будут открываться такие просторные, новые, свежие, с хорошим уровнем обслуживания и ассортиментом торговые объекты. Они очень востребованы.

Борис Ефремов обратил особое внимание на необходимость развивать сельскую торговлю.

- Чтобы обслуживать еще и сельское население, конечно, нужно просить сети двигаться в сельские населенные пункты. Потому что Витебщина отличается заметно по наличию сельских населенных пунктов от других областей, и есть такие, где проживают постоянно 2-3 человека. Но и там нужно соблюдать социальные стандарты, эти люди также должны иметь возможность спокойно приобрести нужные товары и продукты питания, - отметил он.

Также во время общения с прессой Борис Ефремов высказался насчет Оршанского района, который сеть "Евроопт" взяла на комплексное торговое обслуживание полгода назад.

- Жители довольны. Потому что, возвращаясь к проблеме райпотребсоюзов, как я уже сказал, не во всех районах Витебской области они сегодня сохранились. Там ( Прим. – по Оршанскому району ), вы знаете, что именно было поручение главы государства , потому что был превышен (Прим. - "Еврооптом") лимит в 20% от товарооборота. Но конкретно в том населенном пункте ( Прим. – г.п. Ореховск ) по-другому просто не было выбора. Это было правильно принято решение. Как сегодня человек из-за этих 20% должен страдать и ездить за 5, 10 и более километров? Это хорошо, у меня, у вас, у других, у кого более-менее нормальные доходы, мы имеем транспортное средство и можем доехать. А что делать пенсионерам, которые не имеют такой возможности? Поэтому "Евроопт" сегодня закрыл ту нишу и ту территорию, которую обслуживает, и там вопросов по доставке продуктов питания, по ассортиментному перечню и так далее никаких сегодня нет. Мы довольны работой "Евроопт" в этом районе, - подчеркнул заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета.

Оценка людей

Улыбками и хорошим настроением встретили открытие нового магазина жители Верхнедвинска. Еще бы! Ведь именно в этот день город принимал гостей областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2018", и на берега Дриссы и Западной Двины приехали представители всех районов Витебщины. Город пел, плясал, поздравлял победителей жатвы и веселился до упаду, и открытие долгожданного магазина "Евроопт" для жителей всего района стало настоящим подарком к празднику!

Угощения и дегустации, веселые развлечения и концерт - "Евроопт" в очередной раз сумел всех удивить и порадовать!

Тем более что "Евроопт" в очередной раз сумел всех удивить! Шары, национальные орнаменты, традиционные белорусские наряды на девушках-промоутерах создавали атмосферу яркого и почти семейного торжества. Был на открытии и прекрасный концерт с участием известной белорусской исполнительницы Влады. Были многочисленные угощения и дегустации от предприятий Витебщины и собственного производства сети "Евроопт". Работал и лототрон - 10 счастливчиков получили денежные сертификаты на покупки в новом магазине.

Также был организован розыгрыш денежных сертификатов!

А больше всех веселились дети - и аквагрим, и мастер-классы по соломоплетению и рисованию национальных орнаментов, и различные конкурсы и викторины радовали и развлекали ребятню. И даже с любимыми Бонстиками можно было обняться и сфотографироваться - самые популярные герои легенд и мифов Беларуси приехали в Верхнедвинск и с удовольствием общались с малышами!

Более трех часов продолжался праздник на площадке у нового магазина "Евроопт". Но самые нетерпеливые покупатели первым делом отправились в торговый зал - проверить, оправдались ли ожидания от прихода в их город самой знаменитой торговой сети. И, сделав первые покупки, с радостью делились с прессой своими впечатлениями.

- Мы ждали этот магазин три года, как только начался разговор. Магазин хороший. И вообще хочу сказать, что "Евроопт" - это достойный магазин современной торговли. Это честные цены. Не надо кормить предпринимателей, у которых сегодня одна цена, а завтра другая. Для нас, пенсионеров, честные цены - это, конечно, большой плюс, хочется сэкономить хоть какую-то копейку. У меня давно и карточка "Е-плюс" есть, пользовалась в Минске, Витебске, Полоцке, своего "Евроопт" у нас не было. А теперь есть – мы довольны, дождались! – не скрывает радости Любовь Степановна.

Любовь Степановна: "Евроопт" - это достойный магазин и честные цены. Для нас, пенсионеров, это, конечно, большой плюс, хочется сэкономить хоть какую-то копейку"

Жительница Верхнедвинска Анна, которая работает парикмахером, также не упустила возможность заглянуть за покупками в "Евроопт" в первый день его работы.

- Привлекли скидки, знаю, что в "Евроопт" они всегда есть. И выбор большой! Конечно, ждали этот магазин с нетерпением. Ездили в Полоцк раньше за покупками, а теперь будем приходить сюда, - улыбается она.

Анну в "Евроопт" привлекли скидки и большой выбор!

Любимым местом для покупок будет новый магазин и для Ады Агафоновны, которая до выхода на заслуженный отдых трудилась учительницей начальных классов.

- Не верится, для нас это вообще сказка! Мы мечтали, столько ждали! Когда открылся "Евроопт" в Полоцке, сразу поехали туда посмотреть. А теперь у нас самих в Верхнедвинске открылся свой "Евроопт". А это экономия в бензине, экономия во времени. Здесь же на месте, вот рядом, мы и живем. Такое большое спасибо хочется сказать всему руководству "Евроопт"! От всей души, от чистого сердца, от всех бывших моих коллег - учителей. Как приятно будет с ними встретиться в своем родном магазине!

Ада Агафоновна: "Не верится, для нас это вообще сказка! Большое спасибо от всей души, от чистого сердца, от всех моих коллег - учителей!"

Вектор развития

Тот, кто стремится к лучшему, никогда не бывает полностью удовлетворен настоящим. Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин отметил важность произошедшего события.

- Верхнедвинск стал 101-м районным центром, в котором присутствует торговая сеть "Евроопт". Таким образом, из 118 районных центров на карте страны теперь осталось лишь 17, в которых нет магазинов нашей сети, - рассказал операционный директор компании. - Вместе с тем только в половине открыты крупные супермаркеты "Евроопт". В остальных случаях, так же, как и в Верхнедвинске, мы вынуждены ограничиваться небольшими форматами.

Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин: "Мы убеждены, что современное торговое обслуживание должно быть доступно каждому жителю. Поэтому будем и впредь настойчиво и целеустремленно работать и в районных центрах, и в деревнях"

Специально для районных центров "Евроопт" разработал типовой проект супермаркета, так называемый "тысячник" - с торговой площадью около 1 000 кв.м. Эти магазины за последние годы появились в разных концах страны - в Буда-Кошелево и Воложине, Октябрьском и Добруше, Костюковичах и Кличеве. Их высоко оценивают покупатели, они становятся точкой притяжения для жителей всего района. В компании уверены, что именно такие торговые центры, "тысячники", должны быть открыты в каждом райцентре. Но, как показывает практика, в районных центрах для строительства супермаркета, который просят покупатели, как будто бы не хватает земли.

- Более того, в некоторых районных центрах получить участок под строительство магазина, даже небольшого формата, бывает очень сложно! - рассказал Владлен Атрошкин. - В ряде районов, где обеспечено наше присутствие, открыть магазин в райцентре на данный момент мы так и не смогли. Например, в Каменецком и Логойском районах работают наши сельские магазины, но ни в самом Каменце, ни в Логойске наших торговых объектов пока нет.

Владлен Атрошкин также подчеркнул, что даже столь крупным операторам рынка, как "Евроопт", не всегда удается убедить представителей местной власти, что развитие конкуренции в регионах должно быть, и оно идет только на пользу покупателям.

- Но, что еще важнее, крупные супермаркеты "Евроопт" выполняют роль своеобразных логистических центров для сельских магазинов и автолавок, которые могут обеспечить торговое обслуживание жителей глубинки. Поставки товаров осуществляются на склады "тысячника", а уже оттуда развозятся по деревням. Таким образом, крупный супермаркет в райцентре становится отправной точкой для всей сельской торговли, - рассказал операционный директор компании. - Так, в тех 50 районах, где в районных центрах открыты наши "тысячники", мы готовы уже сегодня приступить к обслуживанию жителей всех без исключения сельских населенных пунктов.

Наработанный компанией за прошедшее время опыт торговли в сельской местности помог оптимизировать процессы, показав, что можно организовать работу в глубинке на достойном уровне и без убытков, отмечает Владлен Атрошкин. Он напомнил, что на начало года в деревнях работало 11 магазинов сети "Евроопт", а сегодня их уже более 100. Однако существующее положение дел препятствует полноценному развитию сельской торговли в регионах, обратил внимание операционный директор.

"Евроопт" готов открывать стационарные магазины в деревнях с населением от 200 человек. И делать это максимально быстро. В том числе использовать в качестве торговых объектов уже существующие жилые помещения, ведь далеко не всегда в деревнях есть подходящие для открытия магазина здания и земельные участки.

- Это позволило бы нам открывать стационарные магазины в течение 2 месяцев. Но и здесь мы столкнулись с определенными барьерами на своем пути. К сожалению, действующие нормы усложняют работу в этом направлении, уведомительный принцип развития бизнеса в розничной торговле не работает, - заметил Владлен Атрошкин.

По словам операционного директора компании, пересмотр действующих норм мог бы существенно помочь и ускорить развитие торговли на селе. И при создании соответствующих нормативных условий компания смогла бы за год обеспечить современными формами торговли всех сельских жителей страны.

- Мы убеждены, что современное торговое обслуживание должно быть доступно каждому жителю - вне зависимости от того, в каком населенном пункте он проживает. Поэтому будем и впредь настойчиво и целеустремленно работать и в районных центрах, и в деревнях, - подчеркнул Владлен Атрошкин.