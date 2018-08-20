"Евроопт" получил статус официальной торговой сети II Европейских игр

Крупнейший белорусский ретейлер - торговая сеть "Евроопт" - окажет спонсорскую помощь и станет официальной торговой сетью II Европейских игр, которые состоятся в Беларуси в следующем году. Соответствующее соглашение подписали 20 августа в Минске генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков и директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Георгий Катулин.

- Мы очень рады, что компания "Евроопт" присоединилась к семье партнеров II Европейских игр. Компания, работающая с жителями нашей страны буквально каждый день, бренд, которому мы в определенной степени доверяем заботу о своем здоровье - одно из необходимых условий для профессионального спорта, уже давно поддерживает олимпийское движение в нашей стране. Среди организаций, которые поддерживает "Евроопт" - Национальный олимпийский комитет и Белорусская федерация гандбола, Белорусская теннисная федерация и Федерация хоккея Республики Беларусь и многие другие. Для нас сотрудничество с "Еврооптом" - это еще и прекрасная возможность сделать Игры ближе для каждого жителя нашей страны, ведь на данный момент мы рассматриваем перспективу ряда совместных проектов по продвижению международных соревнований, - прокомментировал сотрудничество Георгий Катулин.

На протяжении своей деятельности компания "Евроопт" в рамках социальной программы оказывает финансовую помощь профессиональному и детскому спорту, а также на примере своих сотрудников продвигает здоровый образ жизни и спорт в массы. Только за последние три с половиной года, с 1 января 2015 года по 31 июля 2018 года, спонсорская помощь со стороны "Евроопт" на развитие спорта в нашей стране составила более 26,2 млн рублей, или около 14 млн долларов в эквиваленте. В том числе с начала 2018 года на эти цели было направлено свыше 4,2 млн рублей, или более 2 млн долларов.

- Поддержку и пропаганду спорта и физической культуры наша компания всегда рассматривала как важную социальную задачу. Ведь здоровье нации - это приверженность как можно большего количества людей здоровому образу жизни. И именно спорт и яркие победы наших атлетов могут стать действенным стимулом к занятиям спортом для молодого поколения. Вторые Европейские игры, которые пройдут в следующем году в Беларуси, станут великолепным спортивным праздником для всей страны. А многочисленные гости соревнований из-за рубежа смогут увидеть Беларусь, ее людей, оценить туристический потенциал нашей земли. Поэтому наша компания посчитала необходимым поучаствовать в подготовке Европейских игр, способствовать их успешному проведению. В конце концов, инвестиции в спорт - это инвестиции в завтрашний день нации, и мы считаем это важным и нужным делом, - подчеркнул генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков.

Напомним, с 21 по 30 июня 2019 года Беларусь примет II Европейские игры - международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. Ожидается, что во время проведения игр в белорусскую столицу приедут более 4 тыс. спортсменов, которые представят официальные делегации из 50 европейских Национальных олимпийских комитетов. В рамках II Европейских игр будут проведены соревнования по 15 видам спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Организация и проведение игр в Минске является знаковым событием в спортивной жизни Европы. Оно позволит укрепить авторитет и подтвердить репутацию Республики Беларусь как социально ориентированного государства, уделяющего первостепенное внимание продвижению олимпийских ценностей, здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта.

ООО "Евроторг" - крупнейший оператор продовольственного ретейла в Беларуси, который работает под брендами "Евроопт" и "Бруснічка" в мультиформатном режиме. На сегодняшний день общее количество торговых объектов компании во всех регионах страны достигло 650 и продолжает активно расти. В магазинах "Евроопт" ежедневно совершают покупки около 1 000 000 покупателей.