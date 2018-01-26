"Евроопт" признан лучшей торговой сетью в конкурсе "Брэнд года"

"Евроопт" стал брендом-лидером среди торговых сетей продовольственных и непродовольственных товаров (гипермаркеты) в потребительской номинации конкурса "Брэнд года-2017". Уже шестой год подряд компания побеждает в своей категории! Также крупнейший белорусский ретейлер удостоен звания "Лучший digital-бренд: видео". Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась сегодня в Минске.

Результаты потребительской номинации конкурса "Брэнд года-2017" основываются на опросе потребителей в разных возрастных группах, с различным образованием, социальным и семейным положением, уровнем дохода. Что важно, покупатели не выбирают из предложенного списка номинантов, а сами называют свой любимый бренд. Таким образом, рейтинг конкурса "Брэнд года-2017" - это осознанный выбор людей, называющих свои любимые товары и услуги.

"В потребительской номинации конкурса "Евроопт" лидирует уже шестой год подряд, что, безусловно, свидетельствует о признании со стороны потребителей. Более того, данные нашего исследования говорят о положительной динамике, то есть число поклонников бренда растет, - подчеркнула представитель оргкомитета конкурса "Брэнд года-2017" Марина Чечковская. - При этом компания постоянно развивается и работает над тем, чтобы сохранить лояльность своих покупателей. "Евроопт" прирастает новыми торговыми сетями, такими как "Бруснічка", проводит различные акции, в частности "Бонстики", "Удача в придачу!" . Все это делает бренд еще более узнаваемым и любимым среди потребителей не только взрослого, но и детского возраста".

Руководитель отдела маркетинга и PR компании ARTOX media Ксения Репина в свою очередь прокомментировала победу белорусского ретейлера в номинации "Лучший digital-бренд: видео". По словам эксперта, видеоконтент как один из самых эффективных каналов коммуникации с аудиторией продолжает набирать все больший вес и привлекать все большее количество компаний. В свете этого победа "Евроопт" приобретает особое значение.

"Наши аналитики подготовили исследование активности белорусских брендов и компаний в YouTube - крупнейшей площадке видео в мире. При этом учитывались количество подписчиков и просмотров, частота обновления видеоканала, а также в целом количество видео, которое присутствует на канале, - отметила Ксения Репина. - В итоге среди компаний ретейла "Евроопт" занял лидирующую позицию, с колоссальным отрывом опередив других. Большую роль в этом сыграли спецпроекты "Удача в придачу!" и "Бонстики", которые обеспечили огромное количество просмотров и популярность контента среди пользователей YouTube".

"Евроопт" - крупнейшая сеть магазинов в Беларуси. Более 500 торговых объектов различных форматов работают сегодня под брендами "Евроопт" и "Бруснічка" во всех регионах нашей страны. Интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" бесплатно доставляют широчайший ассортимент товаров в любой населенный пункт Беларуси. Каждый день покупки в магазинах "Евроопт" совершают сотни тысяч белорусов, которых привлекает огромный выбор, доступные цены, качественный сервис и возможность выиграть крупные призы в игре "Удача в придачу!" .

Более 500 магазинов под брендами "Евроопт" и "Бруснічка" работают во всех регионах нашей страны, а "Е-доставка" и "ГиперМолл" бесплатно доставляют товары в любой населенный пункт Беларуси!

Признание со стороны потребителей подтверждают многочисленные победы в престижных конкурсах, таких как "Выбор года" и "Брэнд года". Кроме того, в 2017 году торговая сеть получила Гран-при услуг ежегодной общенациональной премии "Народная марка", став лучшей сразу в шести номинациях. А теперь число наград "Евроопт" пополнилось еще одним заслуженным титулом!

"Мы благодарны нашим покупателям, которые каждый день делают свой выбор и приходят в наши магазины. Наша компания убеждена - каждая покупка должна приносить удовольствие и радость людям! Мы считаем, что современный торговый сервис должен быть доступен всем покупателям, и сделаем все возможное, чтобы дойти до каждой белорусской семьи", - отметил директор по маркетингу сети магазинов "Евроопт" Игорь Воробьев, комментируя впечатляющие результаты компании в конкурсе "Брэнд года-2017".

Игорь Воробьев: "Наша компания убеждена - каждая покупка должна приносить удовольствие и радость людям! Мы считаем, что современный торговый сервис должен быть доступен всем покупателям, и сделаем все возможное, чтобы дойти до каждой белорусской семьи"

Доверие потребителей - это большая ответственность! И в наступившем году "Евроопт" продолжит делать все необходимое, чтобы покупки в магазинах сети дарили только приятные эмоции!