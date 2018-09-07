В воскресенье, 9 сентября, в парке Победы впервые пройдут "Европейские голодные игры" - новый формат "Битвы колбасок" от сети АЗС "А-100". Прими участие в самой горячей битве этой осени и получи звание главного любителя хот-догов страны.

Для минчан подготовили три конкурса: кулинарный, творческий и командный. Им предложат приготовить хот-дог за 20 секунд и съесть его без помощи рук, нарисовать копию картины Ван Гога кетчупом и горчицей или "романтично" съесть одну сосиску на двоих, как это делали герои мультфильма "Леди и Бродяга". Рекордсменов ждут призы от сети АЗС "А-100".

В финальной битве "Европейских голодных игр" участники будут поедать хот-доги на время. 10 "спортсменов" прошли отборочные туры и уже доказали, что могут съесть хот-дог за 25 секунд, еще 10 участников выберут из посетителей парка.

Победителю "Европейских голодных игр" достанется золотая хот-дог-карта, которая дает возможность в течение месяца бесплатно обедать во всей сети АЗС "А-100". Приходи и докажи всему Минску, что ты не дилетант, а достоин звания главного ценителя хот-догов!

Где? Парк Победы.

Когда? 9 сентября.

Во сколько? 14.00.

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