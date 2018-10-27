Европейские страны переходят на зимнее время: БЖД корректирует расписание

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога скорректировала расписание движения международных поездов в связи с переходом сопредельных государств на зимнее время. Украина, Литва, Латвия и Польша переведут стрелки часов на 1 час назад в ночь с 27 на 28 октября, сообщает БЕЛТА.

С 29 октября поезд №86/85 Минск-Киев будет отправляться из Минска в 22.40, как обычно, и прибывать в Киев в 7.55 (ранее - в 8.56). В обратном направлении поезд будет отправляться в 21.09 (сейчас - в 22.34), а время прибытия в Минск останется прежним - 8.38.

Поезд №805/806 Минск-Вильнюс будет отправляться из Минска в 7.35, а прибывать на конечную станцию на час раньше - в 9.05 (сейчас - 10.05). Из Вильнюса поезд отправится в 18.30 (сейчас - в 19.30), а в Минск он прибудет без изменений - в 22.00.

С 27 октября поезд №87/88 Минск-Рига отправляется из Минска без изменений в 20.38, прибывает в Ригу в 7.30. В обратном направлении поезд отправляется из Риги в 19.20 и прибывает в Минск в 7.50.

Корректируется расписание поездов пересадочного сообщения Минск-Брест №727/728 и №128/127 Брест-Варшава. Из Минска поезд №727 Минск-Брест будет отправляться в 10.55 и прибывать в Брест в 14.31, в свою очередь из Бреста поезд №127 будет отправляться в 15.23 и прибывать в Варшаву в 17.25. Из Варшавы поезд №128 будет отправляться в 8.25 и прибывать в Брест в 14.49. Поезд №726 будет отправляться из Бреста в 15.15 и прибывать в Минск в 18.49.

Кроме того, после перехода стран-соседей на зимнее время изменится время отправления и прибытия поездов международного сообщения, следующих транзитом по Беларуси в страны Западной Европы. Будет скорректировано расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих по территории Беларуси.

Подробную информацию о расписании международных поездов, поездов региональных и межрегиональных линий можно получить на сайте БЖД, а также по телефону справочной службы 105.-0-