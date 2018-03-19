"Евроторг" вручил по 1000 рублей белорусам, сообщившим о подходящих для торговли помещениях на селе

Крупнейший белорусский ретейлер - ООО "Евроторг", управляющий магазинами "Евроопт" и "Бруснічка", вручил по 1000 рублей белорусам, которые поделились с компанией информацией о помещениях, пригодных для организации в них магазинов. Церемония награждения состоялась 16 марта в головном офисе "Евроторг" в Минске.

Предложение о сотрудничестве было опубликовано на сайте "Евроопт" несколько месяцев назад и действовало до 1 марта. Надо отметить, что за это время на указанный адрес поступили обращения не только от тех людей, которые нашли возможные варианты, но и от самих собственников помещений. Благодаря предоставленной информации компания успешно заключила договоры аренды объектов в агрогородках Солы (Сморгонский район, Гродненская область), Беловежский (Каменецкий район, Брестская область), Крево (Сморгонский район, Гродненская область), Первомайская (Березовский район, Брестская область) и поселке Головинцы (Гомельский район, Гомельская область).

Магазин в Солах уже начал свою работу, а остальные торговые объекты сейчас находятся на разных этапах подготовки к открытию. Совсем скоро в агрогородках Беловежский, Крево, Первомайская и поселке Головинцы появятся яркие и современные магазины "Евроопт" с широким ассортиментом товаров и доступными ценами. В свою очередь белорусы, которые помогли компании найти подходящие помещения для новых торговых объектов в этих населенных пунктах, получили обещанное вознаграждение в 1000 рублей.

"Эту акцию мне подсказала жена, говорит: "Подай заявочку!" До этого многие торговые сети предлагали взять мое помещение в Солах в аренду, но я сделал выбор в пользу "Евроопт" и не пожалел, - рассказывает Олег Гринкевич, руководитель ООО "СморгоньСнаб". - В день открытия магазина "Евроопт" здесь собралась целая куча людей, все рванули туда... Магазин пользуется огромной популярностью!"

Олег Гринкевич: "Эту акцию мне подсказала жена, говорит: подай заявочку! В день открытия здесь магазина "Евроопт" людей собралась целая куча, все рванули туда..."

"Ни секунды не сомневалась, когда узнала о возможности сдать в аренду мое помещение "Евроопт", – не скрывает директор предприятия "ВИТАНтрейд" Ирина Новогель. – Кстати, у меня здесь тоже был магазин, но затем по разным причинам вынуждена была его закрыть. И вот уже совсем скоро здесь начнет работать "Евроопт". Местное население очень довольно, прямо каждый день спрашивают, когда открытие. У нас в Крево в основном торговые объекты Белкоопсоюза или мелкие частные. В одном магазине одного нет, в другом - другого. И, конечно, того ассортимента, который хочет покупатель, они не выдерживают. Тем более что в "Евроопт" постоянно скидки, разные акции. Я и сама в "Удачу в придачу!" играю с удовольствием!"

Ирина Новогель: "Местное население очень довольно, что скоро в Креве появится "Евроопт", прямо каждый день спрашивают: когда открытие?"

"Мы долгое время занимались розничной торговлей в агрогородке Беловежский. А теперь решили заняться более спокойными делами и передать свое помещение в аренду. Выбрали "Евроопт", потому что мы с ним дружим и товар берем, ставим на первое место среди торговых сетей. Так что буквально на днях здесь уже должен открыться магазин этой торговой сети, - рассказывает Татьяна Палеха, индивидуальный предприниматель. – И хочется еще сказать тем предпринимателям, у которых, может быть, сложились какие-то обстоятельства, или просто хотят перейти в другую сферу деятельности, чтобы не боялись следовать нашему примеру, потому что "Евроопт" не подведет, это надежный партнер!"

Татьяна Палеха: "Выбрали "Евроопт", потому что мы с ним дружим и товар берем, ставим на первое место среди торговых сетей"

"На сегодня в Головинцах есть только маленький магазин райпо. Конечно, ассортимента никакого. Люди в основном в городе закупаются. Я же и сам, когда начинал строить свое здание, думал открыть там магазин, но потом решил, что мне интереснее сдавать его в аренду, чем самому торговать, - делится своей историей Евгений Волков, который приехал на награждение с женой и дочкой. – Предложил свое здание в аренду "Евроопт", сразу же приехали, все понравилось, заключили договор и теперь будем сотрудничать. Люди, конечно же, довольны, потому что "Евроопт" - серьезная торговая сеть. И такой ассортимент и цены! Вряд ли кто предложит лучше, тем более в сельской местности".

Евгений Волков с семьей: "Предложил свое здание в аренду "Евроопт", сразу же приехали, все понравилось, заключили договор и теперь будем сотрудничать"

Кстати, помимо пяти объектов в агрогородках Солы, Беловежский, Крево, Первомайская и поселке Головинцы, которые уже арендованы, в настоящее время ведется работа по заключению договоров еще по нескольким десяткам объектов на селе, информация по которым поступила за время акции. Учитывая количество поступивших всего за несколько месяцев предложений, решено продлить сроки акции до 1 июня. Подробности - на сайте evroopt.by.

Крупнейший белорусский ретейлер – ООО "Евроторг" - на сегодня управляет более 500 торговыми объектами под брендами "Евроопт" и "Бруснічка" во всех регионах Беларуси. Из них 50 расположены в деревнях и агрогородках нашей страны. Также на сегодня в стране работают 44 автолавки "Евроопт", три из которых – суперсовременные, с системой самообслуживания. Развозной торговлей охвачены 15 районов страны, а маршруты автолавок включают почти 1 300 деревень и 30 садовых товариществ.

В 2018 году, который объявлен в нашей стране Годом малой родины, "Евроопт" продолжает интенсивно расширять свое присутствие в глубинке. В любом населенном пункте, в котором проживают от 200 человек, "Евроопт" готов открыть стационарный торговый объект, а торговлю в деревнях с меньшим населением обеспечить с помощью автолавок. Если у местных жителей есть подходящие земельные участки или помещения, компания готова рассмотреть возможность сотрудничества.

"Евроопт" в г.п. Любча Новогрудского района Гродненской области. На сегодня в сельской местности работают уже 50 торговых объектов компании

Более того, "Евроопт" готов к комплексной работе в районах – не по отдельным маршрутам и в некоторых деревнях, а взяв на себя ответственность за торговое обеспечение сельских жителей целиком, открыв в крупных деревнях – стационарные магазины, а маленькие, обеспечив автолавками. Также при необходимости обеспечивается подвоз жителей в ближайший город, к крупному торговому центру.

Как сообщил руководитель пресс-службы ООО "Евроторг" Егор Хрусталев, в ближайшее время магазины торговой сети откроются в целом ряде населенных пунктов, среди которых Беловежский, Крево, Лясковичи, Станьково. Также в планах с мая обеспечить комплексное обслуживание Оршанского района. Продолжаются активные переговоры с Белкоопсоюзом по аренде торговых объектов и в других районах страны. "Если на 22 февраля в стране насчитывалось 27 магазинов "Евроопт" и "Бруснічка", то на сегодня их уже 50. Это значит, что менее чем за месяц компания открыла 23 торговых объекта в деревнях и агрогородках нашей страны. Мы и дальше готовы вводить в эксплуатацию более 20 магазинов каждый месяц", - подчеркнул он.

Руководитель пресс-службы ООО "Евроторг" Егор Хрусталев

"Вместе с тем, к сожалению, в этом вопросе все зависит не только от желания и готовности компании, но и от многих других факторов, - обратил внимание руководитель пресс-службы "Евроторг". - В частности, таких, как скорость получения участка от местной власти и выдачи разрешения на строительство объекта, а также оформления документов по аренде или приобретению готового помещения. Ведь, к примеру, если земельный участок не подготовлен к проведению аукциона или предоставлению по инвестдоговору, то его подготовка может потребовать 5-6 месяцев. Нередко мы сталкиваемся с различными нюансами и при заключении договоров с собственниками помещений, когда могут отсутствовать нужные документы, на оформление которых также требуется время".

"Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы максимально ускорить процесс открытия торговых объектов. Компания разработала типовые проекты магазинов для сельской местности. И как только будет получен от местной власти участок под строительство торгового объекта, "Евроопт" готов приступить к работе. Быстровозводимые конструкции позволят ввести в строй торговый объект оперативно – на протяжении буквально трех месяцев с момента получения всех необходимых документов. Также компания заинтересована в аренде или приобретении в собственность уже существующих помещений, пригодных для открытия магазинов. По результатам мониторинга, цены в сельских магазинах сегодня в среднем на 30% выше, чем в столичных. Так что с открытием магазинов "Евроопт" жители поселков и деревень фактически смогут экономить на покупках почти треть. При этом увеличатся налоговые поступления и будут созданы новые рабочие места. Наша цель - дойти до каждого белорусского покупателя, обеспечив каждому жителю нашей страны большой ассортимент товаров по честным ценам и самый современный торговый сервис!" - подчеркнул Егор Хрусталев.