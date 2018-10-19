Ездят на занятия за 60 км и научили бить по воротам бабушку - футболисты БАТЭ пригласят в гости 11 целеустремленных детей

Футболисты БАТЭ пригласят 11 юных игроков на тренировку накануне игры с лондонским "Челси". Таким образом спортсмены решили поощрить детей, которые ради футбола готовы к любым трудностям, например, кататься на занятия из соседнего города или делать домашнее задание в автобусе. Письма с приглашениями придут юным спортсменам уже сегодня, а 21 октября KIA Motors доставит гостей на стадион в Борисове.

В этом году в Беларуси впервые проходит международный проект "Юный арбитр". Он помогает начинающим футболистам оказаться в числе тех, кто открывает крупные турниры: выносит мяч или выводит команду на поле. В нашей стране проект появился благодаря Kia Motors, который предложил белорусским мальчикам и девочкам вынести мяч на поле во время домашнего матча ФК БАТЭ с "Челси".

За 7 дней было собрано более 500 заявок из всех областей Беларуси. В них дети и их родители делились историями о подъемах в шесть утра, многочасовых поездках через весь город и уроках, которые приходится делать в автобусе. Все это ради любимой игры и мечты стать лучшими в своем деле.

11 футболистов БАТЭ прочли все 506 писем и прониклись историями целеустремленных юных белорусов. Они решили пригласить 11 мальчиков и девочек в гости на тренировочную базу в Борисове, при этом каждый спортсмен выбрал одно письмо, которое его особенно впечатлило.

Рано утром 21 октября KIA Motors доставит детей и их родителей на встречу. Спортсмены расскажут, что сами преодолевали в детстве, чтобы заниматься любимым спортом, и как это помогло им в будущем, а после проведут часовую тренировку.

Илья, 10 лет

Ребенок влюбился в футбол, побывав на "Борисов-Арене". Решил стать вратарем. На каждую тренировку его отвозит бабушка на 2 автобусах. Сам он не ездит, т.к. засыпает от усталости после учебы и может проехать свою остановку. 3-х тренировок в клубе ему мало, поэтому каждый день юного футболиста тренирует бабушка с собакой Кузей. Илья стоит на импровизированных воротах в комнате, бабушка бросает мяч, а Кузя в защитниках...

Валерия, 9 лет

Валерия занимается футболом уже 2 года. Пришла на тренировку вместе со своим двоюродным братом и несколько раз подала мяч на поле и была отмечена тренером за точный и сильный удар. Предложение о начале тренировок вместе с мальчиками было принято Валерией моментально. Для родителей и родственников это решение было неожиданным, ведь мама и бабушки очень хотели продолжения занятий бальными танцами или иным, более свойственным для девочки, увлечением. Тренировки Валерии, как правило, проходят в Боровлянах с командой мальчиков, а на выходных - игры в составе девичьей команды…

Иван, 12 лет

Занимался с 6-ти лет футболом, каратэ и гандболом, но любовь к футболу вытеснила все. Так сложилось, что на тренировке Ваня получил перелом позвоночника. Пол года не вставал с постели, потом подъем на 5 минут, 10 и с увеличением времени каждый день, 1,5 года восстановления… А когда пришли к травматологу за справкой, первым вопросом было: "Вы меня выпустите на футбол?" Занимались 2 года в частной школе. После ходили на просмотр в "Динамо-Юни", в "БАТЭ", "Минск". Все говорят, что задатки есть, но мало техники, много потеряно времени. Но Ванька не сдается, написал себе заметку на холодильник, когда и куда можно будет позвонить в следующем году, чтобы опять идти на просмотры. Сказал: "Когда-то же должны меня заметить".

Виталий, 8 лет

Наша семья живет в г.Фаниполь, и если раньше мы, родители, возили его на тренировки, то теперь, второй год подряд, наш 8-летний сын ездит из Фаниполя в Минск самостоятельно, хотя это далось ему очень тяжело. Но страх дальней дороги уступил желанию продолжать заниматься футболом. Зато теперь он гордится тем, что независимо от родителей может добраться до Минска в свои 8 лет.

Никита, 9 лет

Добирается до тренировок (пер. Уральский, 15) с поселка Сокол (ул. Барамзиной), преодолевая расстояние в 60 км в две стороны… Занимается футболом с 5 лет. На уровне Месси он пока еще не заиграл, но очень хочет добиться таких же успехов, хотя пока у него это и не совсем получается.

Имя юного арбитра KIA, который откроет ответный матч ФК БАТЭ и "Челси" на "Борисов-Арене", станет известно 22 октября. Его назовут победитель Лиги чемпионов УЕФА Александр Глеб и главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага. Как отмечают организаторы, жюри еще не приняло окончательное решение. Шанс открыть матч Лиги Европы есть у всех, кто успел подать заявку.

Размещение рекламы на БЕЛТА