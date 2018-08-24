Ежегодно в систему образования Минска приходят 600 молодых специалистов

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В систему образования Минска ежегодно приходят 600 молодых специалистов, сообщила сегодня журналистам председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация с кадрами в столичной системе образования стабильная. К нам ежегодно приходят около 600 молодых специалистов, напряженности в кадрах нет. Правда, если говорить о системе дошкольного образования, то сегодня в Минске ощущается нехватка таких специалистов. В среднем по городу это где-то по одному педагогу в каждом детском саду. Вместе с тем есть дошкольные учреждения, укомплектованные на 100%", - рассказала Мария Киндиренко.

По ее словам, время требует от педагогов внедрения в образовательный процесс инновационных технологий. "Перед системой образования стоит задача формирования личности, обладающей компетенциями XXI века. Нужно найти возможность заинтересовать каждого учащегося и внедрять образовательные программы, основанные не только на теоретических знаниях, но и на практическом экспериментальном подходе", - отметила председатель комитета по образованию.

Как подчеркнула Мария Киндиренко, в новом учебном году особое внимание будет уделяться воспитательной работе. "Перед нами стоят глобальные вопросы: как уберечь детей от влияния наркотиков, участия в противоправных поступках, воспитать настоящего гражданина и патриота, который понимает и воспринимает все то, что происходит в стране. Если мы найдем на них ответы, то система работы с учащимися станет еще более результативной", - добавила она.

Сегодня в Минске в Национальной библиотеке прошел августовский форум педагогических работников "Столичное образование: стратегия формирования ключевых компетенций XXI века". Он объединил около 500 педагогических работников столицы, руководителей администраций районов, представителей Мингорисполкома и Министерства образования. На его полях во время пленарного заседания обсуждены актуальные проблемы сферы образования и подготовка к новому учебному году.-0-

Фото Максима Гучека