"Фабрика фейков" работает без перерывов. Эксперт рассказывает о суперцифровом мире, в котором будут жить наши правнуки

По мнению известного российского журналиста и политолога Георгия Бовта, информационный шум, постоянные медиа-войны и обилие фейков делают работу журналиста, приверженного высоким стандартам качества в профессии, невыносимо сложной. Не раз в своих выступлениях он подчеркивал, что информационные войны – не изобретение современности, практика манипуляций массовым сознанием известна еще со времен Римской империи. То, что сейчас мы называем фейк-ньюс, повсеместно использовалось в каждом крупном конфликте на протяжении многих веков. На встрече в Минске, организованной при поддержке Международного медиа-клуба "Формат А-3", эксперт рассуждал о "фабрике фейков" и суперцифровом мире, в котором будут жить наши правнуки.
Термин "фейковые новости" стал особенно популярен в позапрошлом году, когда после выборов в США победивший президент обвинил СМИ в том, что они распространяют про него лживые новости. Война Трампа с так называемыми статусными масс-медиа продолжается до сих пор. Между тем подписка на Трамп-твиттер больше, чем на все американские газеты, вместе взятые. Это довольно интересный факт, потому что заставляет задуматься всех нас, что такое масс-медиа мейнстрима и как они конкурируют с другими новостными платформами.
Большинство вообще не склонны к критическому мышлению, они предпочитают потреблять и распространять информацию, которая комфортно ложится на их мировоззрение. Неслучайно отличить липу от правды все сложнее и сложнее. Массачусетский технологический институт давно проводит исследования фейк-ньюс, в частности их присутствие в соцсетях. Только 7 процентов аудитории Фейсбука и Твиттера считают, что соцсети достаточно защищают их от дезинформации. Интересна и другая цифра – 45 процентов аудитории честно признаются, что не уверены в том, как отличить подделку от оригинала. Молодой продвинутой аудитории, в отличие от старшего поколения, почему-то кажется, что их не удастся обвести вокруг пальца, а на поверку оказывается, что далеко не всегда они легко распознают, где правда, а где ложь.
Ученые утверждают, что время, потраченное на соцсети или зависание в интернете, непродуктивно. Появляются соответствующие специальности – это психологи, которые изучают вовлеченность в виртуальный мир и констатируют, что люди, особенно молодежь, становятся легкой добычей для манипуляторов. Неслучайно, наверное, во французских школах запретили пользоваться мобильными телефонами, причем не только во время уроков, но и на переменах.
Люди порой ни на секунду не могут оторваться от гаджета. Приходит компания подростков в кафе, перед каждым на столике – лэп-топ или мобильник, они вперили взгляд в монитор и не произносят практически ни слова. Таков ныне стиль общения.
Современный человек все менее склонен воспринимать длинные тексты, свыше 20 строк осилить уже трудно, а лонгриды вообще для мастодонтов, такие тексты не кликуются и не читаются. Попробуйте усадить юношу или девушку, которые живут в этом стремительном потоке, за толстую книгу или аналитический материал. Им не хватит терпения!
Различного рода гаджеты ведут к постепенной дебилизации населения. Через какое-то время информация будет восприниматься не в виде печатного текста, а в клиповой упаковке – ролики, комиксы, аудиофайлы. Затем перейдут на трансляцию мыслей через какие-нибудь чипы, вставленные в мозг. Но одновременно, как мне кажется, будет происходить и рост информационного тоталитаризма, когда отклонение от общей модели потребления информации изживет себя. Как никогда пророчески звучит роман-антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", в котором книги находятся под запретом. Мне кажется, что-то он там нащупал про наше будущее.
Существует версия, что через пару столетий вместо мужчин и женщин будет унисекс. Буквально недавно пришла новость о том, что открыт способ репродукции человека без участия мужчин. К счастью, в эту пору "прекрасную" жить не придется ни мне, ни тебе…
Двое разговаривают друг с другом, телефоны лежат рядом, а потом им обоим на мобильники приходит контекстная реклама по теме беседы. Они ничего не искали, не запрашивали, просто устройство уловило ключевые слова.
Анализ Big Data дает возможность выследить вас в любой точке пребывания. Можете тешить себя, что вы в интернете нигде не зарегистрированы. На самом деле те, кто обладает соответствующими технологиями, могут без особого труда вас отследить. А когда отомрут наличные деньги, вся наша приватная жизнь будет вообще как на ладони. Узнают все: с кем и где проводите время, зачекинились в клубе или в библиотеке, сколько раз в неделю употребляете спиртные напитки, словом, наступит то, что уже сегодня называют цифровым концлагерем.
Когда люди прилетают в Майами, там уже нет паспортного контроля. На границе – ни души обслуживающего персонала. Стоят лишь автоматы, которые сканируют документы и задают простейшие вопросы для заполнения анкеты. Уверен, что вскоре и визы будут выдавать посредством соцсетей.
Уже сегодня на Западе чтобы попасть на работу в солидную компанию, в обязательном порядке ты должен иметь профайл в соцсетях. Его изучает работодатель, прежде чем нанять человека на работу. А если у тебя нет профайла – на службу не возьмут.
Страны, которые называются демократическими, в силу своего технологического преимущества идут впереди планеты всей по части внедрения в жизнь различного рода цифровых инноваций. В Америке в некоторых штатах законодательно прописано, в каком случае работодатель может потребовать у пользователя пароль его аккаунта в соцсетях. В России уже принят закон, по которому госслужащие должны отчитываться о своем поведении в паутине и, соответственно, предоставлять личные пароли. Правда, думаю, что в силу нашего российского разгильдяйства это не достигает такой степени педантичности, как если бы за подобное взялись, например, немецкие или бюрократы американские.
Через 10–20 лет мы, наши дети и внуки окунуемся в совершенно другой, неведомый нам мир. Мы – последнее поколение, которое живет до эпохи информационного тоталитаризма. Об этом уже свидетельствует опыт некоторых стран. В Китае действует экспериментальная программа, которая охватывает миллионы граждан и базируется на системе начисления баллов. Поведение гражданина отслеживают в самых разных областях жизнедеятельности – что ты покупаешь, как учатся твои дети, сколько замечаний в электронном дневнике, играешь ли ты в азартные игры. Если набираешь определенное количество баллов – идут скидки на покупки, разрешен допуск к определенным процедурам и т. д. Уже было несколько случаев, когда отказывались продавать авиационные билеты людям, которые плохо себя вели и имели низкие баллы. Это абсолютный тоталитарный контроль. Интересен также и китайский опыт борьбы с запрещенными мессенджерами и интернет-ресурсами: полиция ходит по улице и сканирует дистанционно мобильные телефоны на предмет запрещенного контента. Как говорится, добро пожаловать в новый дивный мир!
Я бы посоветовал молодым людям самый надежный и эффективный способ защиты от подобного рода дезинформации – получить отличное образование, которое так же полезно, как прививка против гриппа. А еще нужно пользоваться разными источниками информации, все подвергать сомнению, нарабатывать навыки критического мышления и руководствоваться здравым смыслом.
Елена Еловик,
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