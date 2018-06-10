"Фабрика фейков" работает без перерывов. Эксперт рассказывает о суперцифровом мире, в котором будут жить наши правнуки

По мнению известного российского журналиста и политолога Георгия Бовта, информационный шум, постоянные медиа-войны и обилие фейков делают работу журналиста, приверженного высоким стандартам качества в профессии, невыносимо сложной. Не раз в своих выступлениях он подчеркивал, что информационные войны – не изобретение современности, практика манипуляций массовым сознанием известна еще со времен Римской империи. То, что сейчас мы называем фейк-ньюс, повсеместно использовалось в каждом крупном конфликте на протяжении многих веков. На встрече в Минске, организованной при поддержке Международного медиа-клуба "Формат А-3", эксперт рассуждал о "фабрике фейков" и суперцифровом мире, в котором будут жить наши правнуки.

И вновь продолжается бой

Термин "фейковые новости" стал особенно популярен в позапрошлом году, когда после выборов в США победивший президент обвинил СМИ в том, что они распространяют про него лживые новости. Война Трампа с так называемыми статусными масс-медиа продолжается до сих пор. Между тем подписка на Трамп-твиттер больше, чем на все американские газеты, вместе взятые. Это довольно интересный факт, потому что заставляет задуматься всех нас, что такое масс-медиа мейнстрима и как они конкурируют с другими новостными платформами.

Большинство вообще не склонны к критическому мышлению, они предпочитают потреблять и распространять информацию, которая комфортно ложится на их мировоззрение. Неслучайно отличить липу от правды все сложнее и сложнее. Массачусетский технологический институт давно проводит исследования фейк-ньюс, в частности их присутствие в соцсетях. Только 7 процентов аудитории Фейсбука и Твиттера считают, что соцсети достаточно защищают их от дезинформации. Интересна и другая цифра – 45 процентов аудитории честно признаются, что не уверены в том, как отличить подделку от оригинала. Молодой продвинутой аудитории, в отличие от старшего поколения, почему-то кажется, что их не удастся обвести вокруг пальца, а на поверку оказывается, что далеко не всегда они легко распознают, где правда, а где ложь.

Все в "сад"!

Ученые утверждают, что время, потраченное на соцсети или зависание в интернете, непродуктивно. Появляются соответствующие специальности – это психологи, которые изучают вовлеченность в виртуальный мир и констатируют, что люди, особенно молодежь, становятся легкой добычей для манипуляторов. Неслучайно, наверное, во французских школах запретили пользоваться мобильными телефонами, причем не только во время уроков, но и на переменах.

Люди порой ни на секунду не могут оторваться от гаджета. Приходит компания подростков в кафе, перед каждым на столике – лэп-топ или мобильник, они вперили взгляд в монитор и не произносят практически ни слова. Таков ныне стиль общения.

Современный человек все менее склонен воспринимать длинные тексты, свыше 20 строк осилить уже трудно, а лонгриды вообще для мастодонтов, такие тексты не кликуются и не читаются. Попробуйте усадить юношу или девушку, которые живут в этом стремительном потоке, за толстую книгу или аналитический материал. Им не хватит терпения!

Брэдбери оказался пророком?

Различного рода гаджеты ведут к постепенной дебилизации населения. Через какое-то время информация будет восприниматься не в виде печатного текста, а в клиповой упаковке – ролики, комиксы, аудиофайлы. Затем перейдут на трансляцию мыслей через какие-нибудь чипы, вставленные в мозг. Но одновременно, как мне кажется, будет происходить и рост информационного тоталитаризма, когда отклонение от общей модели потребления информации изживет себя. Как никогда пророчески звучит роман-антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", в котором книги находятся под запретом. Мне кажется, что-то он там нащупал про наше будущее.

Существует версия, что через пару столетий вместо мужчин и женщин будет унисекс. Буквально недавно пришла новость о том, что открыт способ репродукции человека без участия мужчин. К счастью, в эту пору "прекрасную" жить не придется ни мне, ни тебе…

Наследить в интернете

Двое разговаривают друг с другом, телефоны лежат рядом, а потом им обоим на мобильники приходит контекстная реклама по теме беседы. Они ничего не искали, не запрашивали, просто устройство уловило ключевые слова.

Анализ Big Data дает возможность выследить вас в любой точке пребывания. Можете тешить себя, что вы в интернете нигде не зарегистрированы. На самом деле те, кто обладает соответствующими технологиями, могут без особого труда вас отследить. А когда отомрут наличные деньги, вся наша приватная жизнь будет вообще как на ладони. Узнают все: с кем и где проводите время, зачекинились в клубе или в библиотеке, сколько раз в неделю употребляете спиртные напитки, словом, наступит то, что уже сегодня называют цифровым концлагерем.

Когда люди прилетают в Майами, там уже нет паспортного контроля. На границе – ни души обслуживающего персонала. Стоят лишь автоматы, которые сканируют документы и задают простейшие вопросы для заполнения анкеты. Уверен, что вскоре и визы будут выдавать посредством соцсетей.

Уже сегодня на Западе чтобы попасть на работу в солидную компанию, в обязательном порядке ты должен иметь профайл в соцсетях. Его изучает работодатель, прежде чем нанять человека на работу. А если у тебя нет профайла – на службу не возьмут.

Пароль доступен и работодателю

Страны, которые называются демократическими, в силу своего технологического преимущества идут впереди планеты всей по части внедрения в жизнь различного рода цифровых инноваций. В Америке в некоторых штатах законодательно прописано, в каком случае работодатель может потребовать у пользователя пароль его аккаунта в соцсетях. В России уже принят закон, по которому госслужащие должны отчитываться о своем поведении в паутине и, соответственно, предоставлять личные пароли. Правда, думаю, что в силу нашего российского разгильдяйства это не достигает такой степени педантичности, как если бы за подобное взялись, например, немецкие или бюрократы американские.

Баллы за примерное поведение

Через 10–20 лет мы, наши дети и внуки окунуемся в совершенно другой, неведомый нам мир. Мы – последнее поколение, которое живет до эпохи информационного тоталитаризма. Об этом уже свидетельствует опыт некоторых стран. В Китае действует экспериментальная программа, которая охватывает миллионы граждан и базируется на системе начисления баллов. Поведение гражданина отслеживают в самых разных областях жизнедеятельности – что ты покупаешь, как учатся твои дети, сколько замечаний в электронном дневнике, играешь ли ты в азартные игры. Если набираешь определенное количество баллов – идут скидки на покупки, разрешен допуск к определенным процедурам и т. д. Уже было несколько случаев, когда отказывались продавать авиационные билеты людям, которые плохо себя вели и имели низкие баллы. Это абсолютный тоталитарный контроль. Интересен также и китайский опыт борьбы с запрещенными мессенджерами и интернет-ресурсами: полиция ходит по улице и сканирует дистанционно мобильные телефоны на предмет запрещенного контента. Как говорится, добро пожаловать в новый дивный мир!

Совет от мастера

Я бы посоветовал молодым людям самый надежный и эффективный способ защиты от подобного рода дезинформации – получить отличное образование, которое так же полезно, как прививка против гриппа. А еще нужно пользоваться разными источниками информации, все подвергать сомнению, нарабатывать навыки критического мышления и руководствоваться здравым смыслом.