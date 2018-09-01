Факультативы по программированию для учеников вторых классов начнутся с сентября

1 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Факультативы по программированию на языке Scratch для учеников вторых классов белорусских школ начнутся с сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Парке высоких технологий.

Это стало возможным благодаря обновленной учебной программе "Творческая деятельность в среде программирования Scratch" для учащихся начальной школы, которая была разработана в Парке высоких технологий. Программа утверждена 29 августа президиумом научно-методического совета при Министерстве образования, размещена на национальном образовательном портале и рекомендована для дальнейшего использования в начальной школе.

"Среди учителей информатики язык Scratch является третьим по полярности языком программирования после Паскаля и Си++. При этом большинство педагогов считает, что Scratch целесообразно включить в школьную программу по информатике для учащихся начальных классов", - рассказали в ПВТ.

Новая программа интересна по содержанию и направлена на получение начальных представлений об информационных процессах, на формирование навыков работы с компьютером и в интернете. Появились учебные темы "Введение в логику" и "Знакомство с алгоритмами". В целом объем факультативных занятий во втором классе составит 34 часа. Парк высоких технологий только во время летних каникул подготовил более 300 сертифицированных учителей, прошедших онлайн-обучение по курсу "Scratch для начинающих".

Scratch - визуальная событийно-ориентированная среда программирования для обучения школьников младших и средних классов. Этот язык программирования был создан как продолжение идей языка Лого и конструктора "Лего". В мае Беларусь посетил создатель языка Scratch профессор Митчел Резник, руководитель исследовательской группы Lifelong Kindergarten Массачусетского технологического института (США). Он высоко оценил белорусский проект.-0-