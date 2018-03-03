Факультет китайского языка и культуры открылся в МГЛУ

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факультет китайского языка и культуры открылся в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

В структуре факультета будут функционировать две кафедры - теории и практики китайского языка, а также речеведения и профессиональной коммуникации. "Факультет китайского языка и культуры имеет тесные контакты с Восточно-китайским педагогическим университетом, Пекинским университетом иностранных языков, Тяньцзиньским университетом иностранных языков и Шанхайским университетом иностранных языков", - отметили в пресс-центре. Здесь будут готовить преподавателей, переводчиков и специалистов по межкультурной коммуникации в сфере внешнеэкономических связей, связей с общественностью и международного туризма.

Торжественная церемония открытия факультета состоялась 2 марта, на ней с приветственными словами выступили ректор МГЛУ Наталья Баранова, временный поверенный в делах КНР в Беларуси Ло Чжаньхуэй, представители Восточно-китайского педагогического университета. Этот вуз стал главным партнером МГЛУ в создании факультета. Наталья Баранова на переговорах перед его открытием обсудила с китайской стороной этапы развития нового факультета, перспективы сотрудничества между двумя университетами.-0-