Факультет технологии органических веществ стал самым популярным у абитуриентов БГТУ

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном технологическом университете подвели предварительные итоги приемной кампании по набору студентов на бюджетную форму обучения: специальности факультета технологии органических веществ стали самыми популярным у абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Поданные документы свидетельствуют о росте проходных баллов на бюджетную форму обучения в БГТУ по сравнению с прошлым годом по ряду специальностей, в том числе "лесное хозяйство", "технология лекарственных препаратов", "издательское дело", "менеджмент", "программное обеспечение информационных технологий". Возросло число абитуриентов, имеющих суммарно более 300 баллов. Лидерами самых востребованных среди абитуриентов являются специальности факультета технологии органических веществ (331 человек), информационных технологий (305), лесохозяйственного факультета (270). На других факультетах также увеличено количество поданных заявлений", - отметили в вузе.

Кроме того, на востребованные экономикой страны специальности ("лесоинженерное дело", "химическая технология переработки древесины", "технология электрохимических производств", "лесное хозяйство") будут зачислены без сертификатов ЦТ 29 абитуриентов, имеющих золотую или серебряную медали, а также окончивших профессионально-технические и средние специальные учебные заведения с отличием.

"Также в БГТУ выполнен набор абитуриентов по целевым направлениям предприятий лесного и химического комплексов страны. Эта работа проводится в тесной взаимосвязи с организациями Министерства лесного хозяйства и концерна "Беллесбумпром", что позволяет университету осуществлять выпуск востребованных специалистов для данных отраслей экономики страны", - подчеркнули в пресс-службе.

В целом конкурс по университету превышает 1,5 человека на место. На сегодняшний момент более 450 абитуриентов подали документы на платные места по дневной и заочной формам обучения. "Большинство абитуриентов, подавших документы на заочную форму обучения, имеют среднее специальное образование и поступают на сокращенный срок, что позволяет им успешно закрепиться на рабочем месте с перспективой дальнейшего карьерного роста", - проинформировали в вузе.-0-