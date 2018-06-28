"Фармлэнд" готов передать три плазмоцентра в безвозмездное пользование государству

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-голландское предприятие "Фармлэнд" готово передать три плазмоцентра в безвозмездное пользование государству, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Ольга Томашевская.

Такое предложение озвучено во время выездного заседания комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, которое прошло на заводе по переработке плазмы крови, построенном "Фармлэнд" в Несвиже.

По словам председателя совета директоров "Фармлэнда" Ивана Логового, предприятие готово передать в безвозмездное пользование государству три плазмоцентра, строительство и техническое оснащение которых завершается в Минске, Бобруйске и Молодечно. Эту идею поддержали гендиректор холдинга "Белфармпром" Валерий Шевчук и заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий. Иван Логовой также заявил о готовности создать на предприятии стратегический запас альбумина на случай возникновения экстренных ситуаций.

На заводе будет производиться четыре жизненно важных препарата из плазмы: альбумин, иммуноглобулин и факторы свертывания крови VIII и IX. Альбумин используется для переливания при тяжелых травмах и ожогах, сложных операциях и для лечения некоторых заболеваний. Иммуноглобулин применяется во взрослой и детской онкогематологии, для лечения тяжелых инфекций, аутоиммунных и других заболеваний. Факторы свертывания - для лечения гемофилии. На сегодня в Беларуси производится альбумин, остальные препараты импортируются.

Одним из главных препятствий для начала промышленного производства отечественных препаратов из плазмы крови является высокая закупочная цена на белорусскую плазму. Она составляет $218 за литр и более чем вдвое превышает мировую цену. Это не позволяет производить лекарства для белорусского рынка по ценам, приемлемым для отечественных пациентов. Вопрос о снижении себестоимости плазмы предлагается решать в рамках государственно-частного партнерства.

На заседании обсуждалась новая редакция закона о донорстве, которая предполагает переход на безвозмездное донорство крови и возможность как возмездного, так и безвозмездного донорства плазмы. Опытом в этой сфере поделились специалисты из Национального медицинского центра гематологии и службы крови Федерального медико-биологического агентства России. Заместитель гендиректора "Фармлэнда" по науке Вадим Сенчук рассказал, как такие вопросы решаются в США и Европе, где потребление продуктов плазмы крови на душу населения в разы выше, чем в Беларуси.-0-