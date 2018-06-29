Федеральный Президент Австрии посадил дерево в мемориальном комплексе "Тростенец"

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой Дорис Шмидауэр посадили дерево недалеко от монумента "Врата памяти" на территории мемориального комплекса "Тростенец" и почтили память погибших, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все знают "Освенцим", это название гремит на весь мир. К сожалению, до недавнего времени о "Тростенце" мало кто знал и вспоминал. Теперь мы исправим это. Возможно, причина в том, что многие не хотели вспоминать, в том числе те, кого это коснулось непосредственно - выжившие, а также родственники погибших. Наша задача не забывать. Потому что это часть личной истории почти каждого из нас", - подчеркнул Александр Ван дер Беллен.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и экс-президент Австрии Хайнц Фишер с супругами во время посещения мемориального комплекса "Тростенец"

По его словам, посаженное дерево - символический "первый камень" для мемориала, который будет посвящен памяти жертв - граждан Австрии, погибших в бывшем лагере смерти. С 2010 года в "Тростенец" организуются памятные поездки, в 2011 году издана книга "Памяти мертвых" о событиях тех лет."Дерево - символ мира, нового начала. Пусть оно растет, чтобы мы помнили о тех событиях. Это был не трудовой лагерь. Людей везли сюда, чтобы уничтожить, что особенно печально. Здесь звучала музыка, чтобы не были слышны стоны. Когда в 1943-1944 годах приближалась Красная армия, национал-социалисты решили уничтожить улики и сожгли тела. В живых остались только 17 человек", - отметил Федеральный Президент Австрии.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой во время посещения мемориального комплекса "Тростенец"

Иностранные гости ознакомились с экспозицией, посвященной бывшему концлагерю, для них провели экскурсию по комплексу. Для многих представителей делегации, например экс-президента Австрии Хайнца Фишера и его супруги Маргит, это место тесно связано с историей семьи. Нынешний визит - возможность увидеть мемориал и вспомнить погибших родственников.

В 1941-1944 годах под Минском существовал один из крупнейших в Европе концлагерей. В нем, по данным историков, уничтожены 206 тыс. человек: расстреляны около 150 тыс., еще 56 тыс. пленников сожжены. Среди них граждане как Беларуси, так и Чехии, Польши, Австрии, Германии. Белорусский культурный центр духовного Возрождения собирает документы и сведения о погибших, фотографии, истории свидетелей и просит всех, у кого есть материалы о лагере смерти "Тростенец", направлять их в учреждение для изучения и создания базы данных.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой сажают дерево

Первый пусковой комплекс мемориала открыли на территории бывшего лагеря 22 июня 2015 года. "Врата памяти" - 10-метровая бронзовая скульптура с фигурами изможденных узников фашистского концлагеря. Их тела переплетаются со створками ворот и колючей проволокой, что символизирует невозможность вырваться из плена. Скульптурная композиция стала центральным монументом мемориального комплекса. Образное решение предложил скульптор Константин Костюченко. Еще в 2010 году его работа была отобрана на республиканском конкурсе.

К вратам ведет Аллея памяти, вдоль которой установлены гранитные плиты с информацией о местах массового уничтожения людей на оккупированных землях Беларуси. В отдалении находятся два железнодорожных вагона - в таких в Тростенец свозили пленников.-0-

Фото Геннадия Жинкова