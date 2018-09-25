Федерация воркаута представила ролик проекта "Личный пример"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная федерация воркаута представила видеоролик проекта "Личный пример", сообщает БЕЛТА со ссылкой на страничку организации в социальных сетях.
В проекте примут участие известные белорусские спортсмены Дарья Домрачева, Чингиз Аллазов, Андрей Кулебин и другие атлеты. Они устроят тренировки на открытом воздухе, чтобы показать пример подрастающему поколению. Инициатива направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни.
Создан сайт (личныйпример.бел), группы в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram, разрабатываются макеты билбордов. "Это первый подобный проект в истории Беларуси", - отмечают авторы.-0-
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