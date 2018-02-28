28 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Фестиваль "Днепровские звезды" будет финансироваться из союзного бюджета. Об этом сообщила сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам заместитель председателя Людмила Добрынина, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году в марте аналогичное заседание по вопросу регионального сотрудничества прошло в Орше. Тогда комиссии поступили предложения о финансировании из бюджета Союзного государства ряда проектов, в том числе фестиваля "Днепровские звезды". "Принято решение о его финансировании. На проведение форума в 2019 году из бюджета Союзного государства будет выделено 3,5 млн российских рублей", - сказала Людмила Добрынина.

"Все предложения, поступающие в комиссию, внимательно рассматриваются, а наиболее актуальные находят поддержку", - добавила зампред комиссии.

Как отметили в Оршанском райисполкоме, фестиваль "Днепровские звезды" призван объединить творческую молодежь Орши и Смоленска, между которыми уже давно установлены тесные партнерские отношения по различным направлениям сотрудничества. Культурное мероприятие города планируют проводить поочередно. Первой в 2019 году его намерена принять Орша.-0-