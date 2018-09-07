Фестиваль H.O.G. Rally Minsk соберет друзей со всего света

H.O.G. Rally Minsk отличается от привычного мероприятия или слета особой атмосферой заботы и доброжелательности, которая воплощается в жизнь членами отделения клуба Harley Owners Group.

На фестиваль приедут байкеры из 17 стран. Что привлекает искушенных крупными мотомероприятиями европейцев и побуждает их проделывать многие тысячи километров до Минска? Многие познакомились с организаторами из Минска на других Европейских мероприятиях, другие узнают о событии на официальном сайте H.O.G., так как Минский фестиваль внесен в официальный календарь событий Harley-Davidson. Все, кто соберется на H.O.G. Rally Minsk, точно знают, что встретят там близких по духу людей со всего света.

Вот комментарий от гостя из Швейцарии, который собирается в Минск: "В 2017 году на фестивале в Лугано я побывал на стенде H.O.G. Rally Minsk. Я никогда не рассматривал поездку в Беларусь, но мне стало очень любопытно, и мы с друзьями набравшись храбрости отправились в Минск прошлой осенью. Это было просто незабываемо! Такой дружелюбной и душевной атмосферы мы нигде не встречали, H.O.G. Rally Minsk станет нашей обязательной точкой посещения ежегодно! Увидимся через неделю!"

Список клубов H.O.G., которые отправились на фестиваль:

Vilnius Chapter Lithuania

Riga Chapter Latvia

Lodz Chapter Poland

Krakow Chapter Poland

Riyadh Chapter Saudi Arabia

Capital Chapter Finland

Budapest Chapter Hungary

Bundner Chapter Switzerland

Harley-Davidson Club Estonia

Harley-Davidson Club Latvia

Belgian Metropole Chapter

Savo Chapter Finland

Forum Roma Chapter Italy

География H.O.G. Rally Minsk стремительно растет из года в год, те, кто уже побывал на этом мероприятии, зовут с собой своих друзей. А тем временем организаторы готовят теплый прием всем, кто решил разделить совместный праздник в Минске.

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