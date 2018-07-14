14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" пройдет в Ростове-на-Дону 12-17 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

Беларусь на конкурсе молодежной песни представят девять вокалистов. Это победители белорусского отборочного тура музыкального проекта. "Из более чем 300 претендентов в финал вышли девять исполнителей. Они презентуют свое творчество в Ростове-на-Дону в сентябре и 14 июля во время Дня молодежи на "Славянском базаре в Витебске", - рассказала Александра Гончарова.

Конкурс исполнителей молодежной песни - главное мероприятие фестиваля "Молодежь - за Союзное государство". Проект нацелен на выявление талантливых исполнителей современной молодежной песни, сохранение и развитие преемственности лучших традиций в области песенного творчества молодого поколения.

Участники фестиваля - молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет: певцы, музыканты, танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы, а также представители общественных организаций из различных регионов Беларуси и России. Общее число участников - около 300 человек. Этот масштабный творческий форум проходит с 2005 года по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.-0-