Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" пройдет в Ростове-на-Дону 12-17 сентября

31 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международный фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" пройдет в Ростове-на-Дону с 12 по 17 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

"Вопросы готовности молодежного форума, особенности его организации и проведения, а также состав участников обсудили представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России, правительства и Законодательного собрания Ростовской области, комитета по молодежной политике Ростовской области, а также художественный руководитель и главный режиссер фестиваля", - отметили в пресс-службе.

Торжественное открытие фестиваля и гала-концерт артистов состоится 13 сентября в Ростовском академическом театре драмы им. М.Горького. Во время форума на различных площадках Ростовской области пройдет более десятка концертных мероприятий, в которых примут участие звезды белорусской и российской эстрады: Валерий Скорожонок, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, Александр Еловских, группы "Prовокация", "Республика" и другие исполнители. Помимо выступлений в Ростове-на-Дону артисты посетят с концертной программой города Таганрог и Шахты.

Центральное мероприятие фестиваля - конкурс исполнителей молодежной песни. Для участия в нем в Ростов-на-Дону приедут начинающие певцы из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Гродно, Архангельска, Барановичей, Биробиджана, Новополоцка, Сыктывкара, Орла и других городов Беларуси и России. Конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри, в которое войдут известные артисты и музыканты из России и Беларуси. Победители конкурса получат дипломы и призы от Парламентского собрания.

"Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" - это масштабный форум, в рамках которого проходят тематические вечера, мастер-классы, встречи с известными деятелями культуры и искусства, дискуссионные клубы, патриотические акции, спортивные марафоны и экскурсии, - рассказали в Парламентском собрании. - Участниками фестиваля становятся молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет: певцы, музыканты, танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы, а также представители молодежных общественных организаций из различных регионов Беларуси и России. Традиционно гостями фестиваля становятся депутаты Парламентского собрания, политические и общественные деятели. Общее количество участников фестиваля - около 300 человек, а вместе со зрителями и гостями достигает 15 тыс.".

В дни фестиваля в Ростове-на-Дону пройдут мероприятия Парламентского собрания с участием депутатов и молодежи Союзного государства. 14 сентября состоятся парламентские слушания "Роль Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России во взаимодействии молодежных организаций Беларуси и России", а также заседания комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам и комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту. К участию в мероприятиях приглашены представители министерств и ведомств двух стран, правительства и Законодательного собрания Ростовской области, молодежных и патриотических организаций, учебных заведений и научной общественности. Главной темой обсуждений станут вопросы вовлечения молодежи в процесс строительства Союзного государства и развития сотрудничества молодежных объединений Беларуси и России.

Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" впервые был проведен в 2006 году по инициативе Парламентского собрания и с тех пор проводится ежегодно. Поддержку в его организации оказывает Постоянный комитет Союзного государства, правительство и Законодательное собрание Ростовской области, а также комитет по молодежной политике Ростовской области. Фестиваль проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, создания единого культурного пространства Союзного государства, укрепления дружбы молодежи Беларуси и России, распространения лучших идей в области современного молодежного движения и развития сотрудничества между молодежными объединениями двух стран.-0-