17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль науки - 2018 пройдет в Минске в сентябре. Эта молодежная инициатива получила поддержку на общем собрании Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Планируется, что Фестиваль науки - 2018 пройдет на базе Центрального ботанического сада НАН Беларуси. В мероприятии примут участие школьники, студенты, научные сотрудники, минчане и гости столицы. Во время фестиваля в Ботаническом саду развернутся специальные зоны, где можно будет послушать популярные лекции о развитии белорусской науки, ознакомиться с последними разработками белорусских ученых, экспонатами музея науки, окунуться в атмосферу научных лабораторий. Организатором мероприятия выступит Совет молодых ученых НАН Беларуси.

Общее собрание Совета молодых ученых НАН Беларуси прошло сегодня. В мероприятии приняли участие представители советов молодых ученых отделений Академии наук (один делегат - от 25 молодых исследователей), академики-секретари, руководство Академии наук. Накануне во всех отделениях прошли отчетные собрания советов молодых ученых. "Мы возлагаем на молодежь большие надежды. Поддержка молодых ученых является приоритетом в деятельности Национальной академии наук. Сегодня мы готовы рассматривать и поддерживать все молодежные идеи, инициативы и предложения", - сказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. Руководство Академии наук предложило молодежи активно включиться в реализацию самых значимых проектов НАН по приоритетным направлениям развития науки. Среди этих направлений - укрепление основ белорусской государственности, формирование IT-страны, разработка отечественного электромобиля и накопителя электроэнергии, создание новых композиционных материалов, нано- и биотехнологии, инновационные технологии в АПК, беспилотные летательные аппараты, новые энергосистемы.

На собрании утвержден отчет о результатах деятельности совета за 2017 год и план работы на 2018-й. Знаковыми событиями для Совета молодых ученых НАН в 2017 году стали международная научно-практическая конференция "Молодежь в науке - 2.0'17", активное участие в молодежном конкурсе "100 идей для Беларуси", командное соревнование по химии, физике, биологии среди студентов, выпускников и магистрантов учреждений высшего образования Беларуси и стран СНГ, победа на II Семпионате мира по композиционным материалам. Кроме Фестиваля науки - 2018, в текущем году планируется историко-культурное мероприятие "Сцежкамі продкаў", конкурс "100 талантов Национальной академии наук", школа молодого ученого "Ученый под ключ" и др.

В настоящее время в организациях НАН Беларуси трудится более 2,2 тыс. молодых ученых. Ежегодно ряды сотрудников Академии наук пополняют 300-350 молодых людей.-0-