Фестиваль #Пронебо и подобные приобщают людей к авиаспорту - Центер

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль #Пронебо и подобные мероприятия приобщают людей к авиационному спорту, делают этот спорт ближе к людям. Такое мнение высказал в эфире телеканала ОНТ председатель Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС) Александр Центер, сообщает БЕЛТА.

"Здесь нет никакого бизнеса - вход на фестиваль #Пронебо бесплатный, и праздник привлекает большое количество людей. Цель фестиваля и чемпионата мира по вертолетному спорту вообще - приобщить людей к авиационному спорту, показать, что авиация есть, она доступна. И это благородное занятие", - отметил Александр Центер.

Что касается коммерческой авиации, перевозок, то в Беларуси это занятие не слишком перспективное. "Это тяжелый бизнес, не высокомаржинальный, но он иногда необходим", - сказал Александр Центер.

Минск (аэродром Боровая) 23-29 июля принимал 16-й чемпионат мира по вертолетному спорту и 4-й этап Кубка мира по вертолетным гонкам. В чемпионате участвовали 36 экипажей из разных стран. Самой многочисленной была российская сборная - 13 экипажей, также прилетели вертолетчики из Польши, Австрии, Германии, Китая и Украины. Все экипажи выполняли упражнения на двух моделях вертолетов - Robinson R-44 и Ми-2. Белорусская сборная заняла второе место. А один из ее экипажей впервые вошел в число призеров в личном зачете: бронзу взяли Алексей Мочанский и Антон Данченко.

А 28-29 июля во время чемпионата на аэродроме Боровая проходил ежегодный авиационный фестиваль #Пронебо. Посетители увидели более 30 летательных аппаратов - от аэростатов до самолетов. Самыми зрелищными в программе чемпионата стали вертолетные гонки и ночная гонка дронов.-0-