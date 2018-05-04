Финал "Мисс Беларусь-2018" прошел в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018" прошел в Минске на сцене Дворца спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

На финал конкурса во Дворец спорта пришло около 3,5 тыс. человек. Среди зрителей и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

За звание самой красивой белоруски борются 30 девушек. Зрители увидели пять дефиле, во время которых конкурсантки презентовали себя и показали свои творческие способности. Например, во время выхода в национальных костюмах участницы выполнили фрагменты белорусского танца: водили хоровод на большом каблуке, сделали традиционный поклон.

Кроме того, зрителей ждала насыщенная шоу-программа, выступление звезд белорусской и российской эстрады.

Дарья Домрачева

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

По результатам финала жюри назвало имена обладательниц титулов "Мисс Беларусь-2018", "Первая вице-Мисс Беларусь-2018", "Вторая вице-Мисс Беларусь-2018", "Мисс фото", "Мисс топ-модель", "Мисс дружба" (выбирают сами участницы), "Мисс зрительских симпатий", "Мисс Oriflame" (номинация, учрежденная партнером конкурса).-0-

Фото Максима Гучека и Андрея Стасевича.