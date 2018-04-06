6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" с 12 апреля начнут подготовку к шоу, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканал ОНТ Светлана Тихонова.

Всего более 700 красавиц участвовали в кастингах конкурса "Мисс Беларусь-2018", но только 30 девушек стали финалистками. Красавицы из разных регионов Беларуси с 12 апреля будут ежедневно готовиться к шоу, которое состоится 4 мая. Девушки будут учиться дефиле и хореографии, их ждут многочисленные репетиции, консультации стилистов и примерки нарядов.

Финальное шоу состоится в столичном Дворце спорта. В этом году организаторы хотят отойти от привычного дефиле, планируют сделать большие красивые хореографические постановки, а это очень усложнит задачу девушкам, а также сам процесс подготовки.

Все этапы подготовки шоу зрители смогут увидеть в дневниках в эфире ОНТ, будут обновляться страницы проекта "Мисс Беларусь-2018" в социальных сетях и на сайте телеканала.

Звание первой красавицы страны - это не просто титул, который присваивается на два года. Традиционно "Мисс Беларусь" становится девушка, которая представляет лицо нации, и мнение о стране на международной арене складывается в том числе и по ней. Поэтому главная красавица Беларуси должна соединять в себе духовность, интеллект, креативность и доброту, отмечают организаторы.

Победительница, помимо короны и права представлять Беларусь на международных конкурсах красоты, получит денежный приз в размере 500 базовых величин и внедорожник Geely Atlas. Крупные денежные призы получат и обладательницы титулов "Первая вице-мисс" и "Вторая вице-мисс". Подарки от партнеров и спонсоров предусмотрены и для обладательниц других номинаций.

Организаторами национального конкурса красоты выступают телеканал ОНТ, Национальная школа красоты и Министерство культуры Беларуси. В этом году выбирать самую красивую девушку Беларуси будут в 11-й раз. Генеральный партнер проекта "Мисс Беларусь-2018" - торговая марка Geely. Бьюти-партнер - компания "Орифлэйм". Официальные партнеры - Conte, ЗАО "Милавица", гомельское ПО "Кристалл".-0-