Физкультурой и спортом занимаются 28% женщин и 26,2% мужчин - Белстат

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физкультурой и спортом в Беларуси занимаются 28% женщин и 26,2% мужчин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, удельный вес женщин (в возрасте 16 лет и старше), уделяющих время занятиям физкультурой и спортом, составляет 28%. В то время как на начало 2010 года показатель был 22,5%. Среди мужчин этот показатель с того времени увеличился не столь значительно: с 23,5% до 26,2%. Среди горожан на начало 2017 года занимались физической культурой и спортом 30,8% населения, среди сельских жителей - 17,1%.

На начало 2017 года 27,6% жителей республики в возрасте 16 лет и старше оценивали состояние своего здоровья как "хорошее", 62,8% - как "удовлетворительное".

Сохраняется положительная тенденция в ожидаемой продолжительности жизни при рождении. С 2010 года этот показатель увеличился на четыре года и достиг, по предварительным данным, 74,4 года в 2017-м.

Статистический обзор подготовлен ко Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля. В этот день в 1948 году была создана Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Тема Всемирного дня здоровья в 2018 году - "Всеобщий охват услугами здравоохранения: для всех и везде".

Основными принципами государственной политики Беларуси в области здравоохранения являются создание условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья населения, развитие первичной медпомощи и обеспечение доступности медицинского обслуживания, формирование здорового образа жизни, снижение уровня заболеваемости населения, расширение мероприятий по профилактике заболеваний.-0-