Физлицам могут разрешить подавать налоговые декларации не по месту жительства

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2019 года плательщики - физические лица могут получить право подавать налоговые декларации в любой налоговый орган на территории Беларуси независимо от места жительства. Это предусмотрено проектом закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут, отвечая на вопросы, поступившие во время онлайн-конференции "Исчисление подоходного налога в 2018 году" на сайте БЕЛТА.

"Законопроектом предусмотрено право на участие в налоговых отношениях независимо от места постановки на учет, места жительства, - подчеркнул он. - Плательщик имеет право получать от налоговых органов независимо от места постановки на учет бесплатную информацию о действующих налогах, сборах (пошлинах), актах налогового законодательства, а также о правах и обязанностях плательщиков, налоговых органов и их должностных лиц".

Кроме того, физлица смогут обращаться в любую инспекцию МНС за осуществлением административных процедур.

По словам Сергея Шкута, эта мера наряду с открытием центров обслуживания плательщиков направлена на создание комфортных условий для исполнения ими налоговых обязательств. В настоящее время налоговые органы стандартизируют все услуги. Порядок взаимодействия налогового органа и плательщика по каждой услуге устанавливается соответствующим регламентом, который будет доступен для плательщиков. Таким образом, они будут знать действия налогового органа по оказанию той или иной услуги и смогут оценивать ее качество. -0-

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