Флеш-игра по обучению детей безопасности создана по проекту МЧС и ЮНИСЕФ

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная игра для обучения детей правилам безопасного поведения создана МЧС и ЮНИСЕФ благодаря совместному проекту международной технической помощи "Профилактика детского травматизма", сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Обучать детей правилам поведения в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации можно с помощью специального флеш-ролика. Он в игровой форме помогает закрепить навыки и действия при ЧС. Игра ориентирована на школьников до 12 лет.

Выбрав героя, мальчика или девочку, ребенок в сопровождении мультипликационного кота движется по игре, раз за разом принимая решения. Если действие оказалось неверным, можно вернуться назад и попробовать выполнить его еще раз. Моделируются такие ситуации, как загоревшийся электроприбор, пожар на кухне. Ребенок на игровой практике узнает, что делать, если не удалось справиться с загоранием, учится правильно эвакуироваться и вызывать спасателей.

Этот проект стал продолжением сотрудничества ЮНИСЕФ и спасателей. В прошлом году итогом совместной работы была серия социальной рекламы "МЧС благодарит заботливых родителей" ("Дети не ищут опасность, они просто играют").

Флеш-игра доступна на сайте МЧС в разделе "Игры и программы".-0-