Флешмоб ко Дню Победы проведет МТЗ

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотический флешмоб проведет 7 мая Минский тракторный завод во время праздничного мероприятия, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Праздник начнется в 15.30 патриотическим флешмобом и торжественным маршем восьми духовых оркестров из разных уголков страны. Детали флешмоба на предприятии пока не раскрывают, но обещают зрелищную акцию.

Почетными гостями праздника станут участники войны и работники тыла, связавшие свою послевоенную жизнь с Минским тракторным заводом.

Программой мероприятия предусмотрен концерт с участием творческих коллективов Государственного пограничного комитета, ансамбля ветеранов "Память сердца", ансамбля "Вязынка", театра "На долгом броде", сольные песенные и инструментальные тематические номера, произведения в исполнении духовых оркестров, в том числе Минского суворовского военного училища, Военной академии, Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Для зрителей будут организованы точки общественного питания с обязательным атрибутом праздника - солдатской кашей.

Традиционно МТЗ представит выставку модельного ряда белорусских тракторов. Здесь же можно будет купить сувенир в виде трактора, который поместится на ладони.-0-