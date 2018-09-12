Форум молодежи стран СНГ состоится в Алматы

12 сентября, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В казахстанском городе Алматы с 12 по 14 сентября 2018 года состоится Форум молодежи государств - участников СНГ. Об этом сообщается на странице Министерства общественного развития Казахстана в Фейсбуке.

Целью мероприятия станет cоздание коммуникативной дискуссионной площадки и формирование межкультурного диалога между молодежными лидерами государств-участников СНГ, консолидация молодежных организаций и молодых лидеров.

В форуме примут участие представители молодежных организаций, молодые предприниматели, волонтеры, представители государственных органов, СМИ, творческая молодежь из Беларуси, Азербайджана, России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Официальное открытие Форума молодежи государств - участников СНГ состоится 13 сентября. Также в этот день будет организована работа дискуссионных площадок на темы "Тренды современного туризма", "Волонтерство как образ жизни", "Молодежь и бизнес", "Молодежь в потоке информации". В мероприятиях примут участие и международные эксперты.-0-