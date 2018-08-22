Форум педагогических работников пройдет 24 августа в Национальной библиотеке

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Августовский форум педагогических работников "Столичное образование: стратегия формирования ключевых компетенций XXI века" пройдет 24 августа в Национальной библиотеке, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Илющеня.

Форум соберет около 500 педагогических работников столицы, руководителей администраций районов, представителей Мингорисполкома и Министерства образования. Откроет форум выставка "Ключевые компетенции XXI века: новая реальность в образовании", организованная по 4 модулям: креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация. Проект представит опыт и наработки учреждений образования столицы, международное сотрудничество, продемонстрирует современные информационные технологии, внедренные в образовательный процесс, интерактивные средства обучения, научно-исследовательскую работу учащихся. Будет активно задействована площадка возле Национальной библиотеки, где представят проекты в рамках Года малой родины. Актуальные проблемы сферы образования и подготовку к новому учебному году участники форума обсудят во время пленарного заседания. Выставка откроется в 10.00, пленарное заседание - в 11.00.

Организаторами августовского форума педагогических работников выступают комитет по образованию Мингорисполкома и Минский городской институт развития образования.-0-