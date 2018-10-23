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Форум проектов программ СГ интересен и зарубежной сфере образования - Кубрин

Общество 23.10.2018 | 12:12
Заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин. Фото из архива
Заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин. Фото из архива

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум проектов программ Союзного государства - VII форум вузов инженерно-технологического профиля интересен не только для российско-белорусских структур, находящихся в области образования и научно-технического развития, но и для зарубежных. Такое мнение сегодня журналистам высказал заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин, передает корреспондент БЕЛТА.

Аналогов форуму проектов программ СГ нет, отметил Алексей Кубрин. "Как правило, крупные международные мероприятия имеют тенденцию к нарастанию максимум в течение 3-4 лет. У нас ситуация уникальная - популярность седьмого форума растет. Сегодня он из мероприятия Союзного государства перерос в международное - на нем представлены шесть зарубежных вузов, впервые появилась Норвегия. Форум идет по нарастающей, а значит, представляет большой интерес не только для российско-белорусских структур, которые находятся в области образования и научно-технического развития, но и для зарубежных. Поэтому его значимость трудно переоценить", - сказал он.

Концепция нынешнего форума посвящена разработке и реализации в университетах России и Беларуси программы Союзного государства "Университет 3.0". Заместитель госсекретаря СГ сказал, что главное в проекте - правильно определиться с приоритетами. "Здесь уровень подготовки должен соответствовать самым современным зарубежным образцам. При этом его следует сочетать с той системой подготовки, которая сохранена в белорусских вузах, потому что в части организации и функционирования вуза советская система создания инженерных кадров и их последующей реализации была весьма эффективной. Это сочетание позволит достичь высоких результатов", - подчеркнул Алексей Кубрин.

Подготовка кадров для ядерной энергетики и белорусской АЭС - еще один вопрос форума. "В данном направлении необходимо повышать взаимосвязь между Россией и Беларусью. Россия является одним из лидеров в вопросе атомной энергии, а Беларусь входит в этот рынок, потому как через год должен войти в эксплуатацию первый реактор белорусской атомной станции. Мало того, что это экономика, это еще и наука. При каждой атомной станции обязательно создаются исследовательские центры, потому что всегда необходимо исследовать процессы, которые происходят в ядерном реакторе, сочетание с общей системой энергоснабжения. Это сложнейший комплекс. Тем более, что мы говорим впоследствии о единой энергосистеме России и Беларуси. Вот, и надо этим заниматься", - заявил заместитель госсекретаря Союзного государства.

Ректор Белорусского национального технологического университета Сергей Харитончик в свою очередь отметил, что подготовка специалистов для белорусской атомной станции идет в полной кооперации с университетами России. "Это очень тесное взаимодействие. Корректировка подготовки таких специалистов может проводиться только в сторону потребностей, открывающихся от реального сектора экономики, который представляет белорусская атомная станция", - сказал он.

Одной из новых тем, обсуждение которой пройдет на форуме, станет освоение Арктики. "Это новый интеграционный проект. Мы ожидаем, что в нем будет востребовано большинство технологий, которыми сегодня обладает БНТУ. Наш вуз уже совершил предварительные визиты в Мурманск и другие города арктического региона, которые показали, что специалисты, которых мы готовим, будут востребованы. Мы понимаем, как их надо готовить, каким технологиям обучать, как взаимодействовать в арктическом регионе", - заключил Сергей Харитончик.

В Минске 22-26 октября проходит форум проектов программ Союзного государства - VII Форум вузов инженерно-технологического профиля. Мероприятие собрало более 300 ученых и обучающихся более чем из 100 вузов. В этом году форум посетили представители высших учебных заведений из Польши, Узбекистана, Норвегии и других стран. Встреча состоит из четырех секций, включающих более 10 семинаров по различным направлениям развития науки и техники Союзного государства: от совместной организации авиапроизводств до разработки и освоения месторождений Арктики. Организаторами форума выступают Белорусский национальный технический университет и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, министерств образования Беларуси и России.-0-

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Теги
вузы, образование, Союзное государство, форумы
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